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Başkan Arslan’ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Denizli’nin Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ın babası Hidayet Arslan son yolcuğuna uğurlandı.
DENİZLİ 14.07.2022, 14:10
Denizli’nin Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ın babası Hidayet Arslan son yolcuğuna uğurlandı.
Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ın babası Hidayet Arslan, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlığı sonucu bugün vefat etti. Kızılyaka Mahallesi Mahalle Camii’nde saat 11:00’de kılınan cenaze namazı sonrası baba Arslan’ın cenazesi, Kızılyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli MHP İl Başkanı Yusuf Garip, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.