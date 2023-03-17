Başkan Arslan, Ramazan kolilerini depremzedelere eliyle teslim etti

Denizli’nin Çameli ilçesinde hazırlanan Ramazan kolileri ile birlikte Hatay İskenderun ilçesindeki çadır kentte giden Belediye Başkanı Cengiz Arslan, dağıtımını bizzat kendisi gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremin ilk anından itibaren Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi ve Çameli halkı tarafından depremzedeler için çeşitli yardım çalışmaları sürüyor. İlçede Ramazan Ayı münasebetiyle hazırlanan Ramazan gıda kolileri deprem bölgesine gönderilmek için tırlara yüklendi. “Ramazan’da Bir Kolisi Benden Kampanyası” düzenlenerek vatandaşların hazırladığı Ramazan gıda kolileri Hatay İskenderun’a dualar eşliğinde gönderildi. Hatay İskenderun ilçesindeki çadır kentte varan kolilerin dağıtımını bizzat Belediye Başkanı Cengiz Arslan elleriyle dağıtımını gerçekleştirdi.

Hatay’da koordinasyon valisi olarak görev yapan Denizli Valisi Ali Fuat Atik’e ziyaret gerçekleştiren Başkan Arslan, Vali Atik’e çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ ekipleri, Çevre Koruma Sosyal Hizmetler Birimi, Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekiplerine de ziyaret gerçekleştirerek çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu.

“Deprem afeti Allah’tan gelen bir şey ama biz kullar olarak gereken tedbirleri göstermemişiz”

Yıkılan binalarda inceleme çalışmalarının da yürüteceklerini ifade eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Vatandaşlarımızın verdiği Ramazan paketlerini depremzedelere dağıttık. Bundan sonra ise belediyemizin ekibi, buradaki inşaatlarda incelemede bulunacak. Gördüğümüz kadarıyla bütün inşaatların betonunda ve inşasında hatalar var. Tabi bunların sorumluları cezalarını çekeceklerdir. Rabbim bir daha böyle afetler yaşatmasın. Bizler tedbirlerimizi alıp ve binalarımızı sağlamlaştırmak lazım. Biraz önce bir inşaatın betonunu inceledik ve içinde olmaması gereken mıcırlar var. Deprem afeti Allah’tan gelen bir şey ama biz kullar olarak gereken tedbirleri göstermemişiz” dedi.