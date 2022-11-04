Başkan Arslan pazarcı esnafıyla bir araya geldi

Çameli’nde tahıl, baklagiller ve yöresel ürünlerin satışa sunulduğu Zahire Pazarı, çiftçilerin kendi mahsullerini müşterilere sunuyor. Pazar yerine giden Belediye Başkanı Cengiz Arslan, üreticilerle bir araya gelerek sohbet etti. Esnaf ve vatandaşlarda kendileriyle yakından ilgilen Başkan Arslan’a teşekkürlerini ileterek satışlardan memnun olduklarını söyledi. Pazarda ceviz ve fasulyeye büyük bir ilgi olduğu belirtilirken, çevre ilçelerden de vatandaşların bu pazarı tercih ettiği görüldü.