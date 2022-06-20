Başkan Arslan, eski başkanı hasta yatağında yalnız bırakmadı

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçede önce iki dönem başkanlık yapmış Ali Yılmaz’ı geçirdiği ameliyat sonrası hasta yatağında ziyaret etti.

Çameli ilçesinde 1973-1980 ve 1984 - 1989 yıllarında arasında 2 dönem Belediye Başkanlığı yapan Ali Yılmaz, yaşadığı rahatsızlık sonucu ameliyat oldu. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, eski Başkan Ali Yılmaz’ı evinde ziyaret etti. İlçeye 12 yıl hizmet etmiş olan Ali Yılmaz’ı hasta yatağında ziyaret eden Başkan Arslan, Yılmaz’ın sağlık durumu ile ilgili bilgiler alarak, yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Cengiz Arslan’ın evine yaptığı ziyarette sağlık durumunun gayet iyi olduğu görülen Ali Yılmaz, kendini unutmayan Başkan Arslan’a ziyareti için teşekkür etti. Yılmaz ile kısa süreli sohbet eden Başkan Arslan da, eski başkanın sağlığına bir an önce kavuşması dileklerinde bulundu.