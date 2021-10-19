Başkan Arslan, Çameli’nin ilk sürücü kursunu hizmete açtı

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçenin ilk sürücü kursunu hizmete açtı.

Denizli’nin Çameli ilçesinde ilk kez sürücü kursu açıldı. Çameli ilçesine en yakın Acıpayam veya Burdur’a bağlı Gölhisar ilçesine ehliyet almak için gitmek zorunda kalan kursiyerler ilçede açılan kursta sınıfları doldurdu. Sürücü kursu açılışına Belediye Başkanı Cengiz Arslan, İlçe Milli Eğitimi Müdürü Murat Uzun, İlçe Müftüsü Hüseyin Sözen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sami Zorbaş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hacer Kuru ve Belediye Başkan Yardımcısı Fethi Uğur katıldı.

Çameli Sürücü Kursu Sahibi Hakan Ongun “Çameli’mize sürücü kursumuzu açtığımız için mutluyuz. Adayların burada gidebilecekleri bir yer yoktu. İnsanlar Gölhisar veya Acıpayam a gidiyordu. Özellikle kadınlar çok zorluk çekmişler. Burada adaylarımızın yüzde 90 ı kadınlar. Mutluyuz gururluyuz. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Kadın kursiyerler başka ilçelere gitmekten kurtuldu

İlçede yaşayan kadınların ehliyet almak için çevre ilçelere gitmek zorunda kalmayacaklarına dikkat çeken Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Sürücü kursumuz ilçemize hayırlı olsun. İlçemizde eksiklerden bir tanesiydi. Şuanda ilk kursiyerlerini aldılar. Güzel bir katılım var. Özellikle bayan arkadaşlarımızdan güzel bir katılım var. Araştırdığımız zamanda bakıyoruz. Bayanlarımız iş imkanları Acıpayam a, Gölhisar’a yakın ilçelere derse gidip, sürücü kursu belgelerini alamamaktan dolayı bu eksiğin daha da sıkıntı olduğunu görmüştük. Şuan tam bilemiyorum ama yüzde 70 genç ve bayanlardan oluşan bir kursiyer kitlesi var. İnşallah ilçemizdeki belgesi olmayan herkes belgesini almış olacak. Hem bunları en iyi şekilde aydınlatıp hem de sürücü kursu belgelerini vermiş olacağız. Gelecek dönemlerde de sınavlarda burada yapılacak. Eğitim etapları da doğal olarak bizim sokaklar olacak. Bununla ilgili olarak ta biz yardımcı olacağız. Maksadımız Çameli deki halkımız uzak yakın yerlere giderek kurs almak için zaman harcamasınlar. Şuanda ilk sürücü kursumuz Çameli ilçemize halkımıza ve sürücü kursunu açan arkadaşlarımıza hayırlara vesile olsun diyorum” diye konuştu.