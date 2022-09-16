Başkan Arslan; “Çameli’nde 133 konutluk TOKİ projesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor”

AK Partili Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “İlçemizde devam eden halihazırda bir proje bulunduğu için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı sosyal konut projesinde Çameli yer almamıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesinde Denzili’nin Çameli ilçesinin yer almadığı şeklindeki iddialara açıklık getiren Başkan Arslan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Eylül 2022 tarihinde açıklanan sosyal konut projesinden sonra, Çameli ilçemizin sosyal konut projesinde yer almadığına dair amacı dışında farklı yorumlar ve açıklamalar yapıldığı görüldüğünden basın duyurusu yapılmaya ihtiyaç duyulmuştur. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın talimatları ile Çameli ilçemizde projesi, resmi iş ve işlemleri tamamlanmış olan 101 adet dar gelirli vatandaşlarımıza ayrılmış sosyal konut (2+1), 32 adet normal konut (3+1) olmak üzere toplam 133 konut ve 3 adet kapıcı dairesinden oluşan TOKİ projesi bulunmaktadır. Çameli TOKİ projemiz ihale yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilmiş olup çok yakın bir zamanda ihalesi yapılarak inşaatına başlanacaktır. Çok yakın bir tarihte ihale ilanına çıkıldıktan sonra kamuoyu ile proje şartları paylaşılacaktır. İlçemizde devam eden halihazırda bir proje bulunduğu için Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın açıkladığı sosyal konut projesinde Çameli ilçemiz yer almamıştır. ‘Çameli’nde sosyal konut projesi yapılmayacak’ şeklindeki haberlere itibar edilmemesi gerekiyor” dedi.