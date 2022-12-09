Başkan Arslan, Çameli Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu

DENİZLİ (İHA) – AK Partili Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, çocuklar ve gençlerin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri, yeni bir şeyler öğrenebilecekleri ve sosyalleşecekleri gençlik merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet M. Kasapoğlu oluru ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan Çameli Gençlik Merkezi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Çameli’nde gençlerin yaşam kalitesini arttırmak, ufuklarını genişletmek için gençlerin hizmetine sunulacak olan gençlik merkezi, 2 katlı olarak inşa ediliyor. Gençlik merkezinde, kafeterya, kütüphane, sanat ve müzik atölyeleri, özel engelli eğitim odası, akıl ve zeka atölyesi, bireysel ve toplu çalışma odaları ile kursların yapılabileceği eğitim odalarına yer verilecek.

Gençlik merkezinin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade etti. Başkan Arslan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere talimatı ile burs yardımından eğitim ve spor malzemesi desteğine ve fiziki mekanlara kadar çocuklarımıza, gençlerimize her türlü desteği veriyoruz. İlçemize kazandıracağımız Çameli Gençlik Merkezi de spor, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği, gençlerimizin zamanını kıymetlendirecek tesis olacak. Bu projeyle ilçemizdeki gençlik merkezi ve kütüphane eksikliği de tamamlanacaktır” dedi.