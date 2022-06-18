Başkan Amca’dan Çocuk Tiyatrosu müjdesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun drama eğitimi verdiği 55 çocuğun “Benimle Oynar Mısın?” adlı yılsonu gösterisi muhteşem bir performansa sahne oldu. “Başkan Amca” tezahüratları arasında bir konuşma yapan Başkan Osman Zolan, Şehir Tiyatrosunun yanında Çocuk Tiyatrosunun da kurulacağı müjdesini verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nca eğitici drama eğitimi alan 7-14 yaş arası 55 çocuğun yer aldığı “Benimle Oynar Mısın?” adlı yılsonu gösterisi sahnelendi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, davetliler ve çok sayıda izleyici katıldı. Çocukların kendi yazdığı bölümlerin de yer aldığı drama gösterisine gelenler unutulmaz bir akşam yaşadı. Oyunun sonunda sahneye davet edilen Başkan Zolan, muhteşem bir performans sergileyen tüm çocukları tebrik etti. Yoğun alkış ve “Başkan Amca” tezahüratları arasında bir konuşma yapan Başkan Zolan, tiyatro ve drama eğitimi alan çocukların gelişimini görmenin büyük mutluluk verdiğini kaydetti. “Çocuklarımız, geleceğimiz, göz bebeğimiz, onlar bizim her şeyimiz” diyen Başkan Zolan, çocukları daha donanımlı hale getirmek için gayret ettiklerini kaydederek, “Çocuklarınızı bize emanet ettiniz, güvendiniz. Çok değerli hocalarımızda bu güzel salonlarımızda çok iyi bir eğitim verdiler. Öncelikle sizleri ve çocuklarımızı tebrik ediyorum” dedi.

“Denizli’mizi daha güzele götüreceğiz”

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun çok başarılı olduğunu, birçok güzel oyunu Denizlililer için sahnelediğini ifade eden Başkan Zolan, Çocuk Tiyatrosu kurulacağı müjdesini verdi. Başkan Zolan, “Denizli’nin gençlerinden oluşan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatromuz var. Birçok güzel oyun ve gösterileri sergiliyorlar, sizleri oyunlarımıza bekliyoruz. Böylesine yetenekli ve pırıl pırıl çocuklarımızı gördükten sonra da Şehir Tiyatrosunun yanında Denizlili çocuklardan oluşan Çocuk Tiyatrosunu hayata geçireceğiz. El ele, gönül gönüle Denizli’mizi daha güzele götüreceğiz” diye konuştu.

Çocuklar tarafından yoğun ilgi ve sevgi gösterilen Başkan Osman Zolan, daha sonra birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.