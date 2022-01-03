Başkan Akcan koronaya yakalandı

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de MHP’li Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Rahatsızlığından dolayı başvurduğu hastanede korona virüs testi yapılan Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan’ın testi pozitif çıktı. Evinde karantina sürecine alınan Başkan Akcan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.