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Başkan Akcan koronaya yakalandı
DENİZLİ (İHA) – Denizli’de MHP’li Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.
DENİZLİ 03.01.2022, 13:57
DENİZLİ (İHA) – Denizli’de MHP’li Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.
Rahatsızlığından dolayı başvurduğu hastanede korona virüs testi yapılan Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan’ın testi pozitif çıktı. Evinde karantina sürecine alınan Başkan Akcan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.