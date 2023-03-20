Başına kolon düşen depremzedenin göz tedavisi Denizli’de yapıldı

DENİZLİ (İHA) – Türkiye’nin 11 ilini etkileyen depreme Adıyaman’da depreme yakalanan ve başına kolon düşmesi sonucu gözünden yaralanan Elif Aslan, Denizli’de yapılan ameliyat sonucu sağlığına kavuştu.

Depremzedeye uygulanan tedavi hakkında bilgi veren Dr. Emine Şeker Ün, “Orbita, kafatasımızda gözümüzü ve eklerini çevreleyen 7 adet orta yüz kemiğinin birleşerek oluşturduğu kemik çukura verilen isimdir. Göz bölgesine alınan güçlü künt travmalar sonucu orbitanın en zayıf bölgelerinde kemik kırıkları oluşabilir. Bu kırıklar genellikle alt duvarda görülür. Gözümüzü aşağı baktıran alt göz kasın ve göz etrafındaki yağ dokusu bu kırık bölgesine sıkışabilir ve gözümüzde hareket kısıtlılığına sebep olabilir. Hastamızda da sağ göz alt orbita duvarında küçük bir kemik kırığı oluşmuş ve alt göz kası kırık kemik kenarları arasına sıkışmış durumdaydı. Özellikle yukarı bakarken sağ gözde belirgin hareket kısıtlılığı ve buna bağlı çift görme şikayeti mevcuttu. Hastamız daha önce çeşitli merkezlere başvurmuş ve opere edilememişti. Çünkü orbita cerrahisi yapan göz hekim sayısı Türkiye’de oldukça az sayıdadır. Bu alanın cerrahisi ile ilgili göz hekimi bulunmadığından plastik cerrahi tarafından orbital taban kırığı cerrahisi yapılabilmektedir. Ancak özellikle gözün hareketini sağlayan kas sıkışmalarında bölgenin anatomisine ve fizyolojisine daha hakim olacağından dolayı orbita cerrahisinin göz hekimleri tarafından operasyonun yapılması daha uygundur. Göz cerrahisinde kırık bölge ortaya çıkarılarak sıkışmış dokular nazikçe ortaya çıkarılmalı ve defektli kemik bölgesinde bir implant konularak kemik yüzey onarılmalıdır. Bizim hastamızda da orbita taban kırığı olan bölgeye alt göz kapağı iç bölgesinden kesi yapılarak ulaşılmış böylece cilt üzerinde belirgin iz oluşumunun önüne geçilmiştir. Sonrasında kırık içerisine fıtıklaşmış alt göz kası titizlikle kurtarılarak kırıklı bölge, bir medpor implant yardımı ile onarılmıştır” dedi.

Cerrahi sonrası ilk günden itibaren hastanın göz hareketlerinin normale dönüştüğünü söyleyen Dr. Emine Şeker Ün, depremzedenin sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtti.

Sağlığına kavuşan Elif Aslan ise depremden sonra buraya geldikleri ilk günden itibaren her konuda yardımcı olan herkese ve Dr. Emine Şeker Ün’e teşekkür etti.