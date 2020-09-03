banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması
Maaş haczi hangi durumlarda gelir?
Maaş haczi hangi durumlarda gelir?
Ukrayna'ya kimler giriş yapabilecek?
Ukrayna'ya kimler giriş yapabilecek?
Dolar ve altında sun durum ne?
Dolar ve altında sun durum ne?

Balık halinde yeni sezon bereketi

DENİZLİ’DE BALIK HALİNDE HAVALARIN SOĞUMAYA BAŞLAMASI VE BALIK ÇEŞİTLERİNİN ARTMASI İLE BİRLİKTE VATANDAŞLAR BALIĞA İLGİ GÖSTERMEYE BAŞLADI. SATIŞLARDAN MEMNUN OLAN ESNAF İLERLEYEN HAFTALARDA SATIŞLARIN DAHA DA ARTACAĞINI DİLE GETİRDİ.

DENİZLİ 03.09.2020, 11:41 03.09.2020, 12:11
3
Balık halinde yeni sezon bereketi

Denizli’de balık halinde havaların soğumaya başlaması ve balık çeşitlerinin artması ile birlikte vatandaşlar balığa ilgi göstermeye başladı. Satışlardan memnun olan esnaf ilerleyen haftalarda satışların daha da artacağını dile getirdi.

1 Eylül’den sonra av sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlarda balık çeşitleri arttı. Vatandaşlar balığa yoğun ilgi gösterirken balık fiyatlarının geçen seneye oranla neredeyse aynı oluğu görüldü. Tezgahlarda genellikle küçük balıklar görülürken büyük balıklarda palamut havların soğumasıyla birlikte tezgahlarda yerini aldı. Fiyatlar ise sardalya 20TL, hamsi 25TL, çupra 60TL, levrek 40TL, alabalık 30TL den yerlerini aldı. Balık almaya gelen vatandaşlardan Bilal Demir balıkların taze olarak geldiğini belirterek, “Balık her zaman iyi bir vitamin şimdide taze geliyor. Denizden geliyor ve denizden ne çıkarsa tüketilir. O yüzden balık iyidir” ifadelerini kullandı.

Balık hali satıcılarından Engin Tozlu havaların sıcak olduğu halde vatandaşların balığa ilgi gösterdiğini söyledi. Tozlu, “Küçük balıklardan sardalyenin mevsimi, ardından hamsi gelmekte. İstavrit bugün geldi. Büyük balıklardan palamut ağır ağır başlıyor gelmeye. Çupra ve levrek onlar her zaman tezgahta. Farklı olaraktan kepal, granyöz tarzı balıklar mevcut. Küçük balıklarda en çok tutulan hamsi ve sardalye. Büyük balıklarda çukra, levrek, palamut, Karadeniz somunu, Norveç somunu bu tarzlar daha çok tüketilmekte. Şu dönemde vatandaşın ilgisi yüksek ama havalar daha sıcak 15-20 gün sonra havaların soğumasıyla balıklar daha da ağlanıp, lezzetlenir. O zaman biraz daha artar satışlarımız” dedi.

“Vatandaşları yesin diye zam yapmak istemiyoruz”

Denizli halkının balığa yeni alıştığını ve bu yüzden zam yapmak istemediklerini dile getiren hal satıcılarından Serhat Tak, “ Havalar biraz sıcak gittiği için sakin biraz ama soğumaya başladığında vatandaşın ilgisi artacak. önceki yıllara bakarsak gayet iyi ve talep var. Küçük balıkta hamsi ve sardalye, büyüklerde palamutlar bugün gelmeye başladı ama fiyatlar biraz yüksek. Önümdeki günler düşerse palamut önereceğiz. Fiyatlar normal durumda ve geçen yılla aynı. Hiçbir değişiklik ve zam yok. Bizde zam yapmak istemiyoruz vatandaş yesin diye. Denizli halkı yeni alışıyor balığa. Umudumuz herkes balık yesin. Geçen seferde virüs döneminde yasaklarda falan güzel iş yapıyorduk. Vücudu dirençli tutmak istiyorsan balık yiyeceksin. O yüzden baya talep vardı. Sağlık için haftada 2 öğün balık yemesi lazım” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
28°
açık
Namaz Vakti 03 Eylül 2020
İmsak 04:56
Güneş 06:26
Öğle 13:08
İkindi 16:47
Akşam 19:41
Yatsı 21:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25