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Balık çeşitliği artmasıyla tezgahlar şenlendi

Havaların soğumasıyla denizlerde yaşanan ballık bolluğu, Denizli’de de tezgahlara yansıdı. Balıkçıların ağlarına bol miktarda takılan hamsi, istavrit, sardalye ve levrekler ile şenlenen tezgahlar, vatandaşın yüzünü güldürdü.

DENİZLİ 24.11.2021, 10:41
Balık çeşitliği artmasıyla tezgahlar şenlendi

Havaların soğumasıyla denizlerde yaşanan ballık bolluğu, Denizli’de de tezgahlara yansıdı. Balıkçıların ağlarına bol miktarda takılan hamsi, istavrit, sardalye ve levrekler ile şenlenen tezgahlar, vatandaşın yüzünü güldürdü.

Ülke genelinde havanın soğumasının ardından tezgahlarda balık çeşitliği günden güne artarken, fiyatlarda da düşüş yaşanıyor. Denizlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte balığa talepte rağbet artı. Balıkçılar ilerleyen günlerde balığın daha çok bollaşmasını ve giderek fiyatların düşmesini bekliyor. Tezgahların balıklarla dolmasıyla geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları yarı yarıya düşerken, vatandaşlar da balığa rağbet göstermeye başladı. Tezgahlarda yer alan bazı balıkların fiyatı şu şekilde: hamsi 40, istavrit 40, sardalye kilosu 40 TL’den satılıyor. Hamsi yine balık severlerin tercihleri arasında ilk sıralarda geliyor. Fiyatları değişiklik gösteriyor.

“Tezgahlarda her türlü balık bulunuyor”

Havaların soğumasıyla vatandaşların tezgahlara akın ettiğini söyleyen balık satıcısı Yiğit Dağ, tezgahlarda her türlü balık bulduğunu anlattı. Dağ, “Havaların soğumasıyla vatandaşlarımız gelmeye başladı. Havalar sıcak olunca vatandaşlar gelmiyor. Havalar soğumasıyla fiyatlarda düştü ve müşteriler geliyor. Şu anda balık çeşitliğinden dolayı bolluk var. Tezgahlarda her türlü balık bulunuyor. Hamsi, levrek, sardalye gibi çok çeşitli balıklar var. Piyasa göre bu yıl balık bol. Piyasaya göre fiyatlar biraz pahalı olabilir ama soğuk hava ile beraber düşecek. Şu anda en çok balık hamsi, sardalye, levrek’e talep var. Şu anda hamsi sardalye istavrit bunlar 40 TL’ye satıyoruz. Fiyatlarımız balıkların boyuna göre değişiyor. Tabi bunun yanında aracılarda yer alıyor. Karadeniz’den Denizli’ye gelene kadar iki katına çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“Balık yenilmeden sağlıklı olunmaz”

Balıkları beğendiğini ve akşam yemek için sabırsızlandığını anlatan Mehmet Pehlivan da, “Balıklar çok güzel ve taze görünüyor. Geçen yıl 20-25 TL’e idi. Bu yıl fiyatlar bana normal geliyor. Balık yenmesi lazım. Balık yenilmeden sağlıklı olunmaz” dedi.

“Tezgahlarda çeşitlilik çok”

Evden çıkıp balık pazarına hamsi almaya gelen Özlem Bulut ise, balık mevsimi olduğu için geldiğini söyleyerek, “Şimdi evden geldik. Şu anda tam balık mevsimi diyebilirim. Bende ailemle sağlıklı bir şey yemek için almaya geldim. Sağlıklı beslenmek için pişirip afiyetle yiyoruz. Tezgahlarda çeşitlilik çok var. Ama fiyatlar biraz pahalı geldi” diye konuştu.

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