Bakımevinde sona yaklaşıldı

Merkezefendi Belediyesi tarafından çalışan kadınlara çocuk bakımına destek olmak için ilçeye kazandırılan gündüz bakımevinin ikincisinin yapımında sona yaklaşıldı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından çocukların gelişimine katkıda bulunmak, ilköğretime hazırlamak ve çalışan kadınların çocuk bakımına destek olmak amacıyla ilçeye kazandırılan gündüz bakım evlerinin ikincisi Merkezefendi Belediyesi İşadamı Osman Aydınlı Gündüz Bakımevi çalışmalarında sona yaklaşıldı. Geçtiğimiz Şubat ayında Muratdede Mahallesi’nde temeli atılan gündüz bakımevinin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, görevli personelden bilgi aldı. 799 metrekarelik alandan oluşan Merkezefendi Belediyesi İşadamı Osman Aydınlı Gündüz Bakımevi’nin bodrum, zemin ve 1. kat olmak üzere 3 katı bulunuyor. Gündüz bakımevinde 4 adet sınıf, uyku odası, rehberlik ve revir odası, etkinlik alanı, açık oyun alanı, spor-sanat odası, bekleme alanı, öğretmenler odası, yemekhane ve mutfak bulunacak. Gündüz bakımevi bu sene içerisinde tamamlanarak hizmet vermeye başlayacak.

“Çalışan kadınlarımıza yardımcı olacağız”

İlçenin ve bölgenin sorunlarını doğru analiz ederek, Merkezefendililerin ihtiyaçları doğrultusunda çözüm odaklı projeler ürettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Önem verdiğimiz projelerimizin arasında yer alan gündüz bakımevlerini ilçemize kazandırıyoruz. İlçemizde eğitimde ve sağlıkta fırsat eşitliğini sağlamak ve kadın istihdamı artırmak en büyük hedefimiz. Eğitim bizim çok önemli. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın doğru eğitim almaları noktasında bu merkezlerimiz büyük öneme sahip. Gündüz bakımevlerimiz sayesinde hem çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız hem çalışan kadınlarımıza yardımcı olacağız hem de ailelerimize destek olacağız” diye konuştu.