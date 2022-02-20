Bakanlık, TEKNOFEST 2021’de Denizli’yi temsil eden Çameli’yi onurlandırdı

DENİZLİ (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı, TEKNOFEST 2021 ‘Elektromobil’ kategorisinde finale kalarak Denizli’yi başarıyla temsil eden Çameli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin teşekkür belgesiyle onurlandırdı.

İstanbul Uzay ve Havacılık Festivali (TEKNOFEST) 2021’e katılan ve “Elektromobil” kategorisinde finallerde yarışarak Denizli’yi temsil eden tek okul olan Çameli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesiyle onurlandırıldı. Bakanlık tarafından gönderilen belge, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici tarafından Çameli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kürşat Yellice’ye takdim edildi.

Okulun TEKNOFEST 2021’de gösterdiği başarının sürdürülesini temenni eden İl Milli Eğitim Müdürü Ekici, "Okul Müdürümüzü, öğretmen, öğrenci ve personellerimizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Projede yer alan öğretmen, öğrenci ve personellere teşekkür eden Okul Müdürü Kürşat Yellice ise, ELLİCE "Tüm proje ekibimizin yanı sıra Çameli Belediyesi Gençlik Lideri ve mezun öğrencimiz Tunahan Gencel’e emeklerinden dolayı okulumuz adına ayrı ayrı teşekkür ederim. İlçemize, okulumuza, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.