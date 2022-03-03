banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kayserispor yarı finalde!
Kayserispor yarı finalde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nuri Killigil paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nuri Killigil paylaşımı
Ordu’dan, Rusya’nın Ukrayna operasyonuna tepki
Ordu’dan, Rusya’nın Ukrayna operasyonuna tepki
Isparta’ya kar yağışı başladı
Isparta’ya kar yağışı başladı

Bakanlık Denizli’deki gıda teröristlerini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan taklit veya tağşiş yaptığı belirlenen firmalar listesinde Denizli’den 6 firma yer aldı. Denizli’de üretilen 8 ayrı içki, sucuk, zeytinyağı ve süt ürününe farklı madde eklendiği tespit edildi.

DENİZLİ 03.03.2022, 09:11
Bakanlık Denizli’deki gıda teröristlerini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan taklit veya tağşiş yaptığı belirlenen firmalar listesinde Denizli’den 6 firma yer aldı. Denizli’de üretilen 8 ayrı içki, sucuk, zeytinyağı ve süt ürününe farklı madde eklendiği tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten veya ithal eden, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünler tespit edilerek, bu firmalar kamuoyuyla paylaşıldı. Bakanlığın açıkladığı listede yer alan ülke genelindeki 371 firmaya ait 559 parti üründe taklit veya tağşiş tespit edildi.

Bakanlıktan paylaşılan açıklamada gıda güvenilirliği denetimlerinin titizlikle yürütüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verdi: “5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında hazırlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten veya ithal eden, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Bugün yapılan 27. kamuoyu duyurusu ile 371 firmaya ait 559 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Bu kapsamda, taklit ve tağşiş yapan gıda işletmecilerine gayri safi gelirlerine bağlı olarak 50 bin TL’den 2 milyon TL’ye kadar idari para cezası, hapis cezası, adli para cezası ve gıda sektörü faaliyetinden men cezası getirilmiştir”

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan taklit veya tağşiş yaptığı belirlenen firmalar listesinde Denizli’den 6 firma yer aldı. Listede yer alan Selim Erdoğan Alkollü Alkolsüz İçecekler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait “Biricik Ice Shot” marka şarap bazlı içkide dışardan etil alkol ilavesi; Denpet Petrol Kimyevi Madde ve Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait “Zeytin Pınarı” marka natürel sızma zeytinyağında daha düşük kaliteli zeytinyağı, trans yağ asitleri ve tohum yağlarının tespiti ile yine aynı firmaya ait “Civan” marka natürel sızma zeytinyağında tohum yağlarının tespiti; Can Kılıç Gıda Hayvancılık Sağlık ve Tarım İmalat Ticaret Şirketine ait “Yakupağa Sucukları” markalı 2 ayrı üründe mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti; Nilüfer Taşçı Öznil Süt ve Süt Ürünlerine ait “Öznil” marka tereyağında süt yağı harici yağ tespiti; Hasan Deligöz Süt Ürünleri ve Zeytin Ticaretine ait “Den – Pey” marka taze peynirde nişasta tespiti ve Süleyman Topalak Süt Ürünlerine ait süzme yoğurtta ise süt yağı harici yağ tespiti yapıldı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18