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Bakan Pakdemirli’den Denizli’deki orman yangınıyla ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Denizli’deki orman yangınının kontrol altına alındığını belirterek; “Ormanın kahramanlarını yürekten kutluyorum" dedi.

DENİZLİ 27.06.2021, 17:58
Bakan Pakdemirli’den Denizli’deki orman yangınıyla ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Denizli’deki orman yangınının kontrol altına alındığını belirterek; “Ormanın kahramanlarını yürekten kutluyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli’deki orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti. Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Denizli Merkezefendi ilçesi Gebedere mevkiinde saat 14: 30’da çıkan orman yangınına 14: 45’de arkadaşlarımız ilk müdahaleyi yaptı. 7 helikopter, 32 arazöz, 5 dozer ve 200 orman personelimizle müdahale ettiğimiz yangın kontrol altına alındı. Soğutma işlemleri devam ediyor. Ormanın kahramanlarını yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.
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