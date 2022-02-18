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Bakan Pakdemirli, Denizli’yi Ege’ye örnek gösterdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret ederek kente yapılan hizmet ve yatırımlardan övgüyle bahsetti. Denizli’yi Ege’ye örnek gösteren Bakan Pakdemirli, son 20 yılda Denizli’nin çağ atladığını belirterek, “Denizli’nin bugünkü halinden gurur duyuyorum” dedi.

DENİZLİ 18.02.2022, 21:00
Bakan Pakdemirli, Denizli’yi Ege’ye örnek gösterdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret ederek kente yapılan hizmet ve yatırımlardan övgüyle bahsetti. Denizli’yi Ege’ye örnek gösteren Bakan Pakdemirli, son 20 yılda Denizli’nin çağ atladığını belirterek, “Denizli’nin bugünkü halinden gurur duyuyorum” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi program ve ziyaret için Denizli’ye gelerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Ziyarete, Bakan Pakdemirli’nin yanı sıra Denizli Vali Vekili Adem Uslu, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ile beraberindekiler eşlik etti. Bakan Pakdemirli’yi Denizli’de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını kaydeden Başkan Zolan, bugüne kadar verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti. Denizli’ye örnek projeler kazandırmaya gayret ettiklerini ifade eden Başkan Zolan, “Cumhurbaşkanımızın belediyecilik anlayışı ve bize verdiği talimatlarla, altyapı, üst yapı, park, spor alanları, sosyal belediyecilik ve diğer tüm hizmetlerimizle projelerimize imza atmaya devam ediyoruz. İnsanlarımıza ve tüm canlılara, doğaya sahip çıkıyoruz. Denizli’miz 2004’den başlayarak bugün geldiği süreçle kıyaslanamayacak boyuttadır. Bugün bunu her görüşten insanımız net bir şekilde ifade ediyor. İnşallah bunları da Cumhurbaşkanımızın, sizlerin ve hükümetimizin desteği ile yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Denizli eski Denizli değil

Bakan Pakdemirli ise Denizli’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Her şey için teşekkür ediyorum. Hakikaten Denizli eski Denizli değil. Yani son 20 senedir, Denizli çağ atladı, çok farklı bir yere geldi. Benim ailemden insanların da yaşadığı bir kent Denizli ve hakikaten çok sık zamanda da geldiğim, ziyaret ettiğim bir kent. Bugün tamamen çehresi değişmiş olduğu görünen, ötesinde de buzdağının altında çok ciddi bir altyapı yatırımları ile bugünkü şehrin konforunu sağladığını görüyorum. Belediyemizin de tüm bunlara rağmen sağlıklı bir finansal altyapısına sahip olması da bu işin daha ayrı bir memnuniyet verici kısmı” ifadelerini kullandı.

“Denizli artık farklı bir kent”

Bakan Pakdemirli, sözlerine şöyle devam etti: “Gerçekten Denizli, sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle farklı bir kent olmaya aday demiyorum, artık farklı bir kent olmuş bizim için. Egeli bir Bakan olarak da Denizli’nin bugünkü halinden gurur duyuyorum. Denizli’nin Ege’nin diğer kentlerine de örnek olmasını arzu ederiz. Bundan sonra diğer kentlere Denizli örneğini bizim çok daha iyi anlatıyor olmamız lazım. Tekrar hizmetleriniz için teşekkür ediyor, Bakanlığımızın üstüne düşen bir konu olursa zaten bugüne kadar kapımız her zaman açıktı, bundan sonra da açık olmaya devam edecek” dedi.

Başkan Zolan Denizli ile ilgili projeleri Bakan Pakdemirli’ye gösterdi

Denizli ile ilgili projeleri Bakan Pakdemirli’ye gösteren Başkan Zolan ziyaretin sonunda günün anısına Denizli’de üretilen cam vazo hediye etti. Bakan Pakdemirli daha sonra Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığında bulunan Denizli Sancağı ile hatıra fotoğrafı çektirdi, Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarını inceledi.

Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’na ziyaret

Ziyaret öncesi Bakan Pakdemirli, Başkan Zolan ve beraberindekiler Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nı ziyaret etti. Kar yağışı altında teleferik ile 1500 metre rakımdaki Bağbaşı Yaylası’na çıkan Bakan Pakdemirli buradaki tesisleri inceleyerek Başkan Zolan’dan bilgi aldı.

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