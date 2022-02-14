Bakan Pakdemirli, Denizli’ye geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Cuma günü Denizli’ye geliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 18 Şubat 2022 Cuma günü günübirlik olarak Denizli’yi ziyaret edecek. Tarım Bakanı Pakdemirli’nin Denizli ziyaret programına ait detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağı kaydedildi.