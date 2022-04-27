Bakan Muş iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Denizli’de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Denizli’ye bir dizi ziyaret ve program için gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bir otelde gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Burada iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Muş, sektöre dair değerlendirmelerde bulunarak Denizli’nin ihracatı hakkında bilgi verdi. Denizli’nin sanayideki kuvvetini hizmet ihracatında da görmek istediğini belirten Bakan Muş, “Denizli son 20 yılda 11 kat ihracatını artırmış. 2021 yılı ihracatı 4 milyar 219 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. Yüzde 47’lik bir artış sağlanmış. İthalat ise 2 milyar 99 milyon net ihracatçı bir şehir. İhracatın ithalatı karşılaması yüzde 200,1. Dolayısıyla ithalatın 12 katıyla ihracat yapabilen bir şehir. 14 sektör tarihin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. Denizli 64 ülkeye ihracat yapıyor. İl geneli 15 ARGE merkezi 12 tane ise tasarı merkezi var. 21 Nisan tarihlerinde resmi gazetede yayımlanan ihracat kredileri tedarik zincirleri, lojistik hizmetleri, yazılım ihracatı bir dizi teşvik ve düzenleme hayata geçti. Artık yazılım firmasında diğerleri ile kendi kulvarında yarıştıracağız. Denizli’nin sanayideki kuvvetini hizmet ihracatında ciddi anlamda görmek istiyoruz. Orada da ilin mesafe kat etmesi gerektiği kanaatindeyim” dedi.