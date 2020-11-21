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Bakan Koca, 7 ilin sağlık müdürü ile video konferansta bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 ilin sağlık müdürleri ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, korona virüs salgınının son durumunu, ek tedbirleri ve yeni kısıtlamalardan beklenen sonuçlar görüşüldüğü bildirildi.

DENİZLİ 21.11.2020, 01:02
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Bakan Koca, 7 ilin sağlık müdürü ile video konferansta bir araya geldi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 ilin sağlık müdürleri ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, korona virüs salgınının son durumunu, ek tedbirleri ve yeni kısıtlamalardan beklenen sonuçlar görüşüldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 ilin sağlık müdürleri ile video konferans görüşmesi yaptığına dair sosyal medyada paylaşımda bulundu. Konferans toplantısında 7 ilden Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk’te katılım sağladı. Sosyal medyada paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "İzmir, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Kahramanmaraş, Denizli, Sivas il sağlık müdürleriyle yaptığımız video konferans görüşmelerinde, salgının son durumunu, yeni kısıtlamalardan beklenen sonuçları, ek tedbirleri ele aldık. Hasta yükümüzü ve filyasyon çalışmalarımızı gözden geçirdik" dedi.
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