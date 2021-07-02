Bakan Kasapoğlu’ndan Denizlili yüzücüye tebrik mesajı

200m serbestte 1:47.08 derecesiyle Olimpiyat B Barajını geçen Denizlili milli yüzücümüz Baturalp Ünlü, Uluslararası Yüzme Federasyonu’ndan aldığı davetle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılım hakkı kazandı.

23 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde Japonya’nın başkenti Tokyo’da yapılacak Olimpiyat Oyunlarına Denizlili bir sporcudan daha kota geldi. Daha önce 200m serbestte 1:47.08 derecesiyle Olimpiyat B Barajını geçen milli yüzücümüz Baturalp Ünlü, Uluslararası Yüzme Federasyonu’ndan (FINA) aldığı davetle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılım hakkı kazandı.

Bakan Kasapoğlu’ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yüzme Federasyonu’ndan (FINA) aldığı davetle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota alan Baturalp Ünlü için tebrik mesajı yayımladı. Kasapoğlu mesajında; “Milli yüzücümüz Baturalp Ünlü’nün, Uluslararası Yüzme Federasyonu’ndan aldığı davetle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılım hakkı kazanması bizleri sevindirdi. Baturalp Ünlü’yü başarısından dolayı tebrik ediyor, milli sporcumuza Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenlere de teşekkür ediyorum” dedi.