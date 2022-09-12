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Bakan Kasapoğlu; "Denizli’de 11 yurt, 12 bin 390 kapasite ile GSB hep yanında"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Denizli’de GSB yurtlarına başvuran tüm öğrencilerin yerleştiğini duyurdu.
DENİZLİ 12.09.2022, 15:28
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Denizli’de GSB yurtlarına başvuran tüm öğrencilerin yerleştiğini duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medyadan Denizli’deki GSB yurtlarında gerçekleşen yerleşme hakkında açıklama yaptı. Başvuru yapan tüm öğrencilerin yerleştiğini belirten Bakan Kasapoğlu, “İl merkezimizde yerleştirme oranı 1. fazda yüzde 100! GSB Yurtlarına başvuran öğrencilerimizin tamamı yerleşti. Denizli’de 11 yurt, 12 bin 390 kapasite ile GSB hep yanında” dedi.
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