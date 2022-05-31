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Bakan Karaismailoğlu Denizli’ye geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu projeleri incelemek üzere 2 Haziran Perşembe günü Denizli’ye geliyor.

DENİZLİ 31.05.2022, 17:55
Bakan Karaismailoğlu Denizli’ye geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu projeleri incelemek üzere 2 Haziran Perşembe günü Denizli’ye geliyor.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Denizli’ye geleceğini duyurdu. Bakan Karaismailoğlu’nun, 2 Haziran Perşembe günü geleceğini paylaşan İl Başkanı Yücel Güngör, ‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu 2 Haziran Perşembe günü Denizlimizi ziyaret edecektir. Şehrimiz ile ilgili yapılan, yapılmakta olan ve yapılacak olan projeleri inceleyecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, AK Parti Denizli İl Başkanlığımızı da ziyaret edecektir” ifadelerini kullandı.

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