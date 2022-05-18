Bakan Bozdağ’dan Denizli’ye Bölge Adliye Mahkemesi müjdesi

Denizli’nin uzun zamandır beklediği Bölge Adliye Mahkemesi’nin kurulma kararı, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalandı.

Denizli’de istinaf süreçlerinin hızlanacağı ve yargılama süreçlerinde adaletin zamanında tecellisine önemli katkı sunacak olan Bölge Adliye Mahkemesi’nin kurulma müjdesini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ verdi. Uzun zamandır beklenen mahkemenin Bakan Bozdağ tarafından imzalanması ardından AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, sosyal medya hesabından Bakan Bozdağ ile görüşüp şükranlarını ilettiklerini söyledi. Şahin Tin, paylaşımında, “Denizli’mize ‘Bölge Adliye Mahkemesi’ kurulma kararı Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ tarafından imzalandı. Alınan bu karar ile ‘istinaf’ süreçleri hızlanacak, yargılama süreçlerinde ‘adaletin zamanında tecellisine’ önemli katkılar sunulacaktır. Denizli’nin uzun zamandan beri beklediği Bölge Adliye Mahkemesi müjdesini veren Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ ile görüşüp şükranlarımızı ilettik. Denizli, hakkı olan bir hizmete daha AK Parti ile kavuşuyor. Gayretimiz halkımızın adil karara makul sürede erişmesi. Hayırlı olsun” ifadelerine yerdi.