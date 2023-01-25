Bakan Adil Karaismailoğlu’ndan Honaz Tüneli paylaşımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan Türkiye’nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak Honaz Tüneli açılışı öncesinde sosyal medyadan videolu paylaşımda bulundu.

Denizli’de yapımı tamamlanan Honaz Tüneli açılışına sayılı günler kaldı. 2 bin 640 metre uzunluğundaki tünel, İzmir-Aydın, İstanbul-Akhisar-Buldan ve Afyon-Uşak istikametinden gelip Antalya ve Muğla istikametine giden transit taşıt trafiğinin özellikle yaz aylarında Denizli şehir merkezinde neden olduğu trafik yükünü rahatlatmak, zaman ve akaryakıttan tasarruf ederek konforlu seyahat imkanı tesis etmek amacıyla projelendirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medyası üzerinden Honaz Tüneli için bir tanıtım videosu yayınladı. Denizli’nin cam ve demir horoz heykeli ile başlayan görüntüde Laodikya ile devam ederken, vatandaşların görüşleri de görüntülere yansıdı. Honaz Tüneli ve karayolu havadan görüntülendi.