Bağbaşı Zeytinköyspor derbide 3 puan hedefliyor

Bölgesel Amatör Lig 4. Bölge 3. Grubun ilk haftasında deplasmanda Burdur temsilcisi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi GSK’a 1-0 mağlup olarak haftayı puansız kapatan Bağbaşı Zeytinköyspor, Serinhisarspor ile oynayacakları yerel derbide 3 puan hedefliyor.

Tarihlerinde ilk defa Bölgesel Amatör Ligde mücadele ettiklerini belirten Bağbaşı Zeytinköyspor Teknik Sorumlusu Mustafa Duran, “Uzun bir aradan sonra ligler başladı. Bizde alışkın olmadığımız ve ligin yenisi olduğumuz BAL da mücadele etmeye başladık. Denizli deki futbol severlerin bildiği gibi 90+2 de duran toptan golü kalemizde gördük. Çok üzüldük en kötü ihtimalle ilk haftayı 1 puan ile kapatabilirdik. Birinci Amatörde bu takıma geldim. 1. Amatördeki kadrodan bu hafta BAL da oynayan en az 4-5 kişi var. Bu benim için farklı bir gurur kaynağı. Çocuklar aslanlar gibi çıktı mücadelelerini ortaya koydu. Taktiğimize, sistemimize sadık kaldılar. Oynadığımız takım da bu ligin tecrübelilerinden. Biz o atmosferde, o rakibe karşı çok iyi mücadele ettik, çok iyi oyun sergiledik kazana da bilirdik tecrübesizlikten olmadı atamadık. Futbolun değişmeyen kuralı tekrardan kendini gösterdi; atamayana atarlar oldu. İçimiz buruk bir şekilde ilk maçı geride bıraktık” dedi.

“Derbi de Kazanan Taraf Biz Olmak İstiyoruz”

Hafta sonu oynanacak yerel derbiye değinen Duran, “Bu hafta Denizli derbisinde Serinhisar ile oynayacağız. Onlarda iyi takım, iyi ekip. Geçen hafta onlarda talihsiz bir şekilde 1-0 kaybetmişler. Maçta biraz sıkıntılı geçmiş hakem hataları falan olmuş. İnşallah Denizlili futbolseverlere iyi bir maç seyrettiririz. Kavgasız dövüşsüz, tartışmasız, kartsız, sakatlıksız bir maç olur. Tabi ki illaki kazanan biz olmak istiyoruz. Sonuçta BAL statüsü gereği Denizli takımları da kendi aralarında mücadele ediyorlar. Bu nedenle bu maçlar önemli” ifadelerini kullandı.

“Derbiden 3 Puan Bekliyoruz”

Ligin ilk maçında deplasmanda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi GSK maçında arkadaşları tarafından takımın en iyisi olarak seçilen Anıl Çiftçi ise, “Aslında sonuç önemli ama, biz oynadığımız oyuna baktık. Oynadığımız oyun iyiydi. Mücadele iyiydi. Doğru işler yaptık. Ama sonuç alamadık. Birkaç tane kaçırdığımız pozisyon oldu. Verilmeyen kartlar oldu. Bununla birlikte bizim için iyi bir tecrübe oldu.

Orada ilk maçımızda istediğimiz oyunu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Güzel bir maç oldu. Oradan puan ile dönmek isterdik ama maalesef olmadı. Bu hafta oynayacağımız Serinhisarspor maçına da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bu maçtan puan ile döneceğimize inanıyorum. Bunun için takım olarak en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bu haftaki maçımız daha zor olacak. Çünkü bu takım daha tecrübeli. Bizi bilen tanıyan, bizim de onları bildiğimiz bir takım. O yüzden bu haftaki maç tam bir derbi maçı olacak. Takım arkadaşlarıma, ağabeylerime, hocama güveniyorum. Bu nedenle bu hafta 3 puan alacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.