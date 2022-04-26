Badmintonda grup heyecanı Denizli’de yaşanacak

Badminton Yıldızlar Okul Sporları Şampiyonası grup maçları, 28-29-30 Nisan tarihlerinde Denizli’nin ev sahipliğinde yapılacak. Hasan Güngör Spor Salonunda yapılacak müsabakalara 9 farklı ilden 105 sporcu katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. Bu yarışmalar çerçevesinde 28-29-30 Nisan tarihlerinde Badminton Yıldızlar Grup Müsabakaları Denizli’nin ev sahipliğinde yapılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün organize edeceği maçlarda, bulundukları illerde başarılı olan 21 okul takımından 105 sporcu Hasan Güngör Spor Salonunda sahaya çıkacak. Erkeklerde 11, kızlarda 10 takımın oluşturacağı dört ayrı grupta, maçların sonunda grubunu ilk sırada tamamlayan takımlar yarı finale yükselecek.

Yarışmalara ev sahipliği yapacak Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, grup yarışması için Denizli’ye gelecek tüm ekiplere başarılar diledi.