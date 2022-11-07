Baba ile oğlu bir hafta arayla hayatını kaybetti

DENİZLİ(İHA) – Denizli’nin Tavas ilçesinde sepetli motosikletle tarlaya giden sürücü, motorun devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Sürücünün babasının da 1 hafta önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza, Tavas ilçesi Garipköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 32 yaşındaki Mehmet Tatarca tarlasını kontrol etmek için sepetli motosikletiyle yola çıktı. Tarla yolunda ilerlediği sırada sepetli motosikletle devrildi. Motosiklet sürücüsü devrilmenin etkisiyle savrularak çakıllı yola düşmesi sonucunda yaralandı. Çevreden kazayı gören vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tatarca’nın hayatını kaybettiğini belirtti.

Tatarca’nın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Tatarca’nın 66 yaşındaki babası Hüseyin Tatarca’nın da 1 hafta önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.