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Azerbaycan Büyükelçisi’nden Hocalı Soykırımı Anıtı’na kırmızı karanfil

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Büyükşehir Belediyesinin Hocalı Soykırımı anısına yaptığı Azerbaycan-Karabağ Parkı ile Hocalı Soykırımı Anıtı’nı ziyaret ederek kırmızı karanfil bıraktı. Büyükelçi Mammadov ve Başkan Zolan’ın birlikte diktiği kardeşlik fidanına Karabağ’dan getirilen toprak da dökülürken, fidan adını Türkiye-Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi’nden aldı.

DENİZLİ 23.02.2022, 14:06
Azerbaycan Büyükelçisi’nden Hocalı Soykırımı Anıtı’na kırmızı karanfil

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Büyükşehir Belediyesinin Hocalı Soykırımı anısına yaptığı Azerbaycan-Karabağ Parkı ile Hocalı Soykırımı Anıtı’nı ziyaret ederek kırmızı karanfil bıraktı. Büyükelçi Mammadov ve Başkan Zolan’ın birlikte diktiği kardeşlik fidanına Karabağ’dan getirilen toprak da dökülürken, fidan adını Türkiye-Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi’nden aldı.

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, 2016 yılında Denizli Büyükşehir Belediyesinin Hocalı Soykırımı anısına yaptığı Azerbaycan-Karabağ Parkı ile Hocalı Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti. Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov’a, Denizli Vali Vekili Adem Uslu, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, beraberindekiler ve öğrenciler eşlik etti. Büyükelçi Mammadov, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Denizli’nin Azerbaycan’a duyduğu sevgi ve saygı anlayışı nedeniyle büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, “Türk milletinin can kardeşi olan Azerbaycan halkı Hocalı ve Karabağ’la ilgili meselelere çok hassasiyetle yaklaşıyor. Türkiye’den ve Denizli’den bunun karşılığını görmek, tek millet olan iki devletin halkı arasında sevgi ve saygının artmasına sebep oluyor. Biz bu anıtları nefreti artırmak için koymuyoruz. Her bir milletin içerisinde iyi insanlar da, kötü insanlar da var. Biz şunu bilmeliyiz ki insanlığa karşı yapılmış Hocalı gibi soykırımlar bir daha yapılmasın” diye konuştu.

“Denizli’nin özel bir yeri var”

Hocalı Soykırımı’na imza atanların hala sağ olduğunu ve yargılanmadığına vurgu yapan Mammadov, “Biz bunların önüne geçmek için genç nesillere bunu her zaman öğretmeliyiz. Buna adalet istemeliyiz. Bu cinayetleri işlemiş kişiler hala sağdır. Bu cinayeti işlemiş kişilerin bazıları hala hükümettedir. Bu cinayeti işleyenlerin bazıları hala dünyada dolaşmaktadır. Biz bunların işledikleri suçun cezasını almalarını talep etmeliyiz. Ben Türkiye’de yaşayan kardeşlerimize, Denizli’de yaşayan insanlarımıza, Belediyemize, Valiliğimize çok teşekkür ederim. Denizli’nin Azerbaycan Türkiye dostluğunun, kardeşliğinin içerisinde özel bir yeri vardır. O da Denizli’nin hassasiyetidir. Azerbaycan’ı duyması, sevgisini, saygısını esirgememesidir” dedi.

“Her zaman tek millet olarak beraber olacağız”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise aradan 30 yıl geçse de Hocalı’da yaşananları unutmadıklarını ifade etti. Başkan Osman Zolan, “Biz bir millet iki devletiz. Sizlerin hissettiği acıyı biz de hissediyoruz. Sizlerin duyduğu sevinci biz de yaşıyoruz. Hocalı soykırımını, çocuk, kadın, yaşlı demeden 613 kardeşimizin katledilmesini tekrar kınıyoruz” dedi. 2016 yılında Azerbaycan- Karabağ Parkı ve Hocalı Soykırımı Anıtı yapılması kararı aldıklarını anımsatan Başkan Zolan, “2016 yılında biz burayı yaptığımızda Karabağ işgal altındaydı. Karabağ gerçekten bizim acımızdı ama bugüne baktığımızda, 30 yılı aşan işgalin sona ermiş olması bize bir nebze olsun bu acıları unutturuyor. Ama hiçbir zaman hatıramızdan yok etmememiz gerekiyor” diye konuştu.

Kardeşlik fidanına Şuşa adı verildi

Başkan Zolan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Acınızda, mücadelenizde her zaman tek millet olarak beraber olacağız. Bu da geleceğimize kardeşliğimizi anlatmak anlamında bir anıt olacak. Ecdadımızla ne kadar gurur duysak azdır. Bizim geçmişimizde çocuklara, kadınlara, yaşlılara katliam yoktur, arkadan vurmak yoktur. Savaştıysak cephede mücadele ederiz. Ama maalesef insanlığını kaybetmiş olanlar bu katliamı gerçekleştirmişlerdir.” Konuşmaların ardından Büyükelçi Mammadov buradaki öğrencilere Hocalı Soykırımı’nı anlattı. Daha sonra Büyükelçi Mammadov, Başkan Zolan ve beraberindekiler Hocalı Soykırım Anıtı’na kırmızı karanfil bıraktı, birlikte kardeşlik fidanı dikti. Fidanın dikildiği toprağa ise Büyükelçi Mammadov’un Türkiye ve Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki Şuşa şehrinde müttefiklik anlaşması olan Şuşa Beyannamesi’ni imzaladığı noktadan getirdiği toprak kondu. Toprakla buluşturulan çınar ağacı fidanına ise Şuşa adı verildi.

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