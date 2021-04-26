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Az rastlanan yaralı Angut kuşuna jandarma şevkati

Denizli’de nadir ördek cinslerinden biri olan Angut kuşu, jandarma ekipleri tarafından yaralı bir şekilde bulundu. Ekipler ilk müdahalenin ardının angut kuşunu yetkililere teslim etti.

DENİZLİ 26.04.2021, 10:28
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Az rastlanan yaralı Angut kuşuna jandarma şevkati

Denizli’de nadir ördek cinslerinden biri olan Angut kuşu, jandarma ekipleri tarafından yaralı bir şekilde bulundu. Ekipler ilk müdahalenin ardının angut kuşunu yetkililere teslim etti.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozkurt ilçesinde devriye esnasında yol kenarında yaralı halde bir Angut kuşu buldu. Nadir bulunan ördek cinslerinden olan angut kuşunun yaralı olduğunu fark eden jandarma ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Daha sonra ekipler durumu, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timine bildirdi. Ardından yaralı ördek, Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
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