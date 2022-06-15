Aydınlatma düzeneği kurduğu banyoda kenevir yetiştirdi

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çivril ilçesinde özel aydınlatma düzeneği kurduğu banyo ile evin balkonunda kenevir bitkisi yetiştirdiği iddia edilen şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre; uyuşturucu madde imalatı ve ticaretiyle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emircik Mahallesi’nde ikamet eden İ.Y.’yi takibe aldı. İ.Y.’nin ikametine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, evinin balkonunda 9 adet saksı içerisine dikilmiş ve boyları 20 santim uzunluğunda 11 adet kenevir bitkisi buldu.

İkamet ve eklentilerinde arama çalışmasını sürdüren jandarma ekipleri, evin banyo kısmına girdiğinde duvarların alüminyum folyo ile kaplandığını gördü. Ultraviyole lambalar ile aydınlatılan banyoya ışığı ve ısıyı yansıtması için etrafa ayna konulduğunu, uyuşturucu madde yetiştirmek için uygun ortamın sağlandığını belirledi. Aramalarda buhar makinesi eşliğinde vantilatör kullanılarak yetiştirilen, boyları 20 santimi bulan 9 adet kenevir bitkisi daha bulundu.

Düzenek kurularak yetiştirilen 20 adet kenevire el konularak imha edildi. Evini düzenek kurarak kenevir bahçesine çeviren İ.Y., Çivril İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.