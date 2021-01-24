Aydınlatma direğine çarpan sürücüyü, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı

Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine kayarak çarptı. Araçta büyük oranda maddi hasar meydana gelirken sürücüsü itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerde kurtarıldı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde otomobil sürücüsü süratle ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan aydınlatma direğine kayarak çarptı. Çapmanın etkisiyle büyük oranda maddi hasar meydana gelirken şoför araçta sıkıştı. Kazanın sesini duyan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık görevlileri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti. Görevliler ilk müdahalenin ardından sürücü hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemlerini alırken araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.