Aydem Yenilenebilir Enerji, yangınlara karşı AKUT ile el ele verdi

Aydem Yenilenebilir Enerji, AKUT Arama Kurtarma Derneği ile birlikte, faaliyet bölgelerindeki yöre halkının orman yangınlarına karşı bilinçlendirilmesi ve etkin mücadele etmesinin sağlanabilmesi amacıyla “Enerjimizle Gelecek için El Ele” projesini hayata geçiriyor.

Yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten Türkiye’nin en büyük şirketi olan Aydem Yenilenebilir Enerji, çevreye ve doğaya olan sorumluluğu doğrultusunda AKUT ile yeni bir projeye imza atıyor. Olası yangınlara etkili bir şekilde müdahale edilmesi için, AKUT iş birliğiyle “Enerjimizle Gelecek İçin El Ele” projesini hayata geçiriyor. Proje, Aydem Yenilenebilir Enerji’nin faaliyet bölgesi içerisinde geniş orman alanlarına sahip Aydın‘ın Bozdoğan ve Söke ilçeleri başta olmak üzere; Muğla’da, Dalaman, Yalova’da ise Armutlu ilçesine bağlı orman köylerinde gerçekleştirilecek. Dört bölgede, yöre halkından oluşturulacak ekiplere, yangınlara koordineli ve etkili müdahale eğitiminin yanı sıra; yangın ekipmanlarının doğru kullanımı konusunda uygulamalı eğitimler de verilecek. Proje dahilinde yöre halkına yapılacak bilinçlendirme eğitimleriyle birlikte olası orman yangınlarında kullanım için yangın söndürme ekipmanlarının tedariki de sağlanacak. Her bölgede üç gün sürecek eğitimlerin ilki, 26-28 Ekim tarihleri arasında Söke’de, 17-19 Kasım tarihleri arasında Armutlu’da, 1-3 Aralık tarihleri arasında Dalaman’da ve 17-19 Aralık tarihleri arasında Bozdoğan’da gerçekleştirilecek.

Ömer Fatih Keha: “AKUT iş birliğinde Türkiye’de ilk”

Her zaman çevreye, topluma ve gelecek nesillere daha güzel bir gelecek hazırlamaya özen gösterdiklerini belirten Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, “Bizim işimiz, hayat için enerji üretmek. Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretirken, çevrenin ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini gözetiyoruz; bulunduğumuz bölgeye, insanlarımıza katkı sağlayabilecek projeler geliştirmeye odaklanıyoruz. Özellikle son orman yangınlarıyla kül olan alanların eski günlerine dönüştürülmesi için üzerimize düşen sorumluluğu alarak Aydem Enerji grup şirketleriyle beraber fidan bağışları gerçekleştirdik. Olası benzer yangınlarda hazırlıklı olabilmek için de kolları sıvadık. AKUT iş birliğinde ‘Enerjimizle Geleceğimiz İçin El Ele’ projesine imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde başlayacak ve Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek bu projede eğitimleri verecek AKUT ekiplerine ve katılım sağlayacak yöre halkına teşekkür ediyorum” dedi.

Recep Şalcı: “Enerjimizle Gelecek İçin El Ele Projesi ülkemize model olacak”

AKUT ekipleriyle birlikte Aydem Yenilenebilir Enerji’ye gerçekleştirdiği ziyarette projeyle ilgili bilgilendirmede bulunan AKUT Başkanı Recep Şalcı, “Son orman yangınları, ülkemizde bu yıla kadar görmediğimiz, en büyük orman yangınlarıydı. Bazı bölgelerde küçük bir şekilde başlayan yangının, doğru müdahale edilememesinden dolayı maalesef yayıldığını gördük. Çoğu vatandaşımızın yangın söndürme becerisi olsa da, basit bir şekilde söndürebileceği yangına sistemli ve etkili bir şekilde nasıl müdahale edeceği konusunda yeterli bilgiye sahip değil. Bu ihtiyaçtan hareketle hayata geçirdiğimiz projemizde, gönüllü itfaiyecilik esasına dayanarak, belirlediğimiz bölgelerde yöre halkından ekipler oluşturacağız. Aydem Yenilenebilir Enerji’nin desteği ile vereceğimiz eğitim ve ekipman desteği sayesinde ekipler, yangınlara müdahale konusunda bilgili ve donanımlı hale getirilecek. Böylece bölgedeki olası orman yangınlarına çok hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilecek. Önümüzdeki yıllarda ülkemize model olacağını öngördüğüm projeye Aydem Yenilenebilir Enerji’nin öncülük etmesinden dolayı kendilerini kutluyorum” şeklinde konuştu.

İş birliğinin başlangıcı için gerçekleştirilen protokol töreninde AKUT Başkanı Recep Şalcı, Aydem Yenilenebilir Enerji’nin bugüne kadar kendilerine verdiği destekler için teşekkür plaketi de takdim etti.