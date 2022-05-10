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Aydem Yenilenebilir Enerji ilk çeyrekte gelirini 3 kat artırdı

Yılın ilk çeyreğinde gelirini geçen senenin aynı dönemine göre 3 kat artırarak 849 milyon TL’ye çıkaran Aydem Yenilenebilir Enerji, 2022 yılına hızlı bir yükselişle başladı.

DENİZLİ 10.05.2022, 12:49
Aydem Yenilenebilir Enerji ilk çeyrekte gelirini 3 kat artırdı

Yılın ilk çeyreğinde gelirini geçen senenin aynı dönemine göre 3 kat artırarak 849 milyon TL’ye çıkaran Aydem Yenilenebilir Enerji, 2022 yılına hızlı bir yükselişle başladı.

Türkiye’nin yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, 2022 yılı ilk çeyrek konsolide finansal raporunu, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle üretiminde yaşadığı düşüşe kıyasla, bu sene ülkemizde ortalama yağış seviyelerine tekrar dönülmesi ve döviz bazlı kazanımların etkisiyle şirketin FAVÖK’ü, geçen yılın aynı dönemine göre 3 katın üzerinde artışla 721 Milyon TL’ye ulaştı. Portföyünün yüzde 84’ü hidroelektrik santrallerden oluşan Aydem Yenilenebilir Enerji, ilk çeyrekte gerçekleşen yağışların olumlu etkisiyle, gelirini geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat artışla 849 Milyon TL’ye taşıdı. Yatırımları ile büyümesini sürdürdüğü 2022 yılına güçlü finansal sonuçlarla başlayan Aydem Yenilenebilir Enerji’nin ilk çeyrekteki net karı, geçen yılın aynı döneminde elde edilen net kâra göre yaklaşık 12 katlık bir artışla 308 Milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Ömer Fatih Keha: “İlk çeyrekteki yükselişimiz, finansal performansımıza önemli bir ivme sağlayacak”

2022 yılı ilk çeyrek performansını değerlendiren ve yeni yatırımlarla ilgili bilgi veren Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, “Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık, enerji üretimimizi olumsuz şekilde etkilemişti. Bu yılki yağışlarla ilk çeyreği öngördüğümüz şekilde, şirketimizin normal performansını gösterdiği bir dönem olarak başarıyla geride bıraktık. Meydana gelen yağışlar, uzun yıllar ortalamamızda da beklediğimiz yağışlardı. Yıl boyunca performansımız beklentilerimizle uyumlu şekilde devam edeceğini öngörüyoruz” diyerek, sözlerine şöyle devam etti: “İlk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine oranla 3 katı gibi yüksek bir artış kaydederek 849 Milyon TL gelir elde ettik. Katma değer odaklı yatırımlarımızın etkisiyle toplam aktiflerimiz, bir önceki yılın ilk çeyreğine göre yüzde 83 oranında artarak 23,1 Milyar TL’ye, öz kaynaklarımız ise yüzde 74 oranında yükselerek 9,4 Milyar TL’ye ulaştı. Etkin portföy yönetimimiz ve santrallerimizin yüksek emreamadelik seviyesi sayesinde FAVÖK’ümüz ilk çeyrekte 721 Milyon TL olarak gerçekleşirken, yağışların üretimlerimiz üzerindeki olumlu etkisi ve piyasa takas fiyatındaki artış sonucu, dönemi 308 Milyon TL kâr ile kapattık. İlk çeyrek sonu itibarıyla dolar cinsinden yapılan hesaplama sonucu, net finansal borcumuzun yıllık FAVÖK’ümüze oranını da 4,9 seviyesinde gerçekleştirdik. 2022 yılı ilk çeyreğindeki hızlı yükselişimizin gelecek finansal performansımıza olumlu yansıyarak, önemli bir ivme sağlayacağını öngörüyoruz. Hibrit GES ve kapasite artışı yatırımlarımızı hayata geçirmenin yanı sıra yakından takip ettiğimiz yenilenebilir enerji fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirerek, bu yükselişimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz” dedi.

"Daha yaşanabilir yarınlara ulaşılabilmesinin yolunun, yenilenebilir enerjiden geçeceğini düşünüyoruz"

Yılın ilk çeyreğinde karlı, sürdürülebilir ve güçlü büyümeyi devam ettirdiklerini ifade eden Ömer Fatih Keha, yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin her geçen gün daha fazla anlaşıldığı bir konjonktürden geçtiğimizi dile getirdi. Kendi sektörlerinin en büyük ve öncü oyuncularından biri olarak da potansiyellerine güvendiklerini kaydeden Keha, “Türkiye’nin yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan üretim yapan en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji’nin ilk çeyrekteki güçlü performansını yılın geri kalanına da yaymak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha yaşanabilir yarınlara ulaşılabilmesinin yolunun, yenilenebilir enerjiden geçeceğini düşünüyoruz. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının ve cari açığın azalmasına katkı sağlayan yenilenebilir enerji sektörünün en güçlü ve istikrarlı oyuncularından biri olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

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