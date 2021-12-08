Aydem Yenilenebilir Enerji, CDP’deki başarısını yükseltti

Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programı’nın sonuçları açıklandı. Aydem Yenilenebilir Enerji, bu yıl puanını ‘B Yönetim Seviyesine’ yükselterek Türkiye’de sektöründeki en yüksek CDP puanına sahip şirketler arasındaki yerini aldı.

2020 yılında imzacısı olduğu BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UNGC) bu yıl katılımcısı olma başarısını gösteren Aydem Yenilenebilir Enerji, iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilirlik kapsamında gösterdiği başarılı uygulamalarıyla Türkiye’de öncü şirket olmaya devam ediyor.

Dünyanın en yaygın çevre raporlama sistemine sahip kar amacı gütmeyen Londra merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Karbon Saydamlık Projesi’nin (Carbon Disclosure Project, CDP) gerçekleştirdiği İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programının sonuçları açıklandı.

Aydem Yenilenebilir Enerji, prosesinde yaptığı yenilikler ve iyileştirmeler ile birlikte bu yıl katıldığı CDP 2021 İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programı’nda elde ettiği ‘B Yönetim Seviyesi’ derecesiyle Elektrik Hizmetleri Kategorisi’nin liderleri arasında yerini aldı.

“CDP başarımız şirketimizi karbon nötr olmaya daha da yaklaştırmıştır”

Önceki yıla göre proseslerinde yapıkları iyileştirme ve yenilik yatırımlarının CDP’deki başarılarında büyük pay sahibi olduğunu belirten Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, “Sürdürülebilirlik yolculuğumuzun en önemli odaklarından olan iklim değişikliği ile mücadele kapsamında CDP değerlendirmesine büyük önem veriyoruz. Bu yıl CDP’nin iklim değişikliği ve su güvenliği derecelendirmesinde elde ettiğimiz başarı, bizi karbon nötr olma hedefimize bir adım daha yaklaştırmıştır” dedi.

“Yatırımlarımız ve enerji verimliliği uygulamalarımızla döngüsel ekonomide yerimizi almaya devam edeceğiz”

Ülkemizde hayata geçirilen iklim endeksinde şirketlerin CDP notu ile değerlendirildiğini hatırlatan Ömer Fatih Keha, “İklim endeksi konusunda CDP’de iyi performans gösteren şirketler ön olana çıkmaktadır. Önümüzdeki süreçte Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelesinde emisyonlarını azaltan ve sıfırlamayı amaçlayan şirketler, uluslararası yatırımcıların dikkatini çekecek. Aydem Yenilenebilir Enerji olarak, yenilenebilir enerji yatırımlarımız ve enerji verimliliği uygulamalarımızla döngüsel ekonomide yerimizi almaya devam edeceğiz” diye konuştu.