Aydem Yenilenebilir Enerji CDP’de dünya iklim liderleri arasına

Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) gerçekleştirdiği Su Güvenliği raporlamasında “A Liderlik Seviyesi”, İklim Değişikliği raporlamasında ise “A-Liderlik Seviyesi” alan Aydem Yenilenebilir Enerji, dünyada sayılı şirketin girebildiği küresel liderler listesinde yer aldı.

Uluslararası çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi’nin (Carbon Disclosure Project, CDP) gerçekleştirdiği İklim Değişikliği (Climate Change) ve Su Güvenliği (Water Security) raporlamasının sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen raporlamada İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarında “B Yönetim Seviyesi” derecesi elde eden Aydem Yenilenebilir Enerji; bu yıl Su Güvenliği’nde en yüksek puan olan “A Liderlik Seviyesi” derecesini alırken, İklim Değişikliği’nde ise “A- Liderlik Seviyesi” derecesini aldı. Şirket, elde ettiği derece ile dünyada sadece 103 şirketin olduğu CDP Su Güvenliği 2022 Yılı A Liste Raporu’na (CDP Water Security A List 2022 Report) girme başarısını gösterirken; Türkiye’de, bugüne kadar küresel liderlerin yer aldığı A Liste Raporu’na giren ilk ve tek enerji şirketi oldu.

“Sürdürülebilirlikte sektörümüze öncülük etmeye özen gösteriyoruz”

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UNGC) katılımcısı ve Bilim Temelli Hedefler İnisiyatifi’nin (Science-Based Targets initiative, SBTi) imzacısı olarak faaliyetlerinin her alanında sürdürülebilirliği gözettiklerini belirten Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, “Yenilenebilir enerji yatırımlarımızla Türkiye enerji haritasının yeşile dönmesi için çabamızı artırırken, sürdürülebilirliği kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz. Operasyonlarımızın çevreye doğrudan ve dolaylı olan etkilerini azaltmanın yanında kendi çevresel performansımızı geliştirmek adına titizlikle çalışmalarımızı yürütüyoruz. İklim değişikliğine dair risklerin azaltılması ve doğal kaynakların korunması noktasında izlediğimiz bilimsel yol ve yenilikçi stratejilerimizle sürdürülebilirlikte sektörümüze öncülük etmeye özen gösteriyoruz. Bu noktada dünyanın en prestijli çevre girişimi olarak kabul edilen CDP’nin İklim Değişikliği’nde ‘A- Liderlik Seviyesi’ ve Su Güvenliği’nde en yüksek puan olan ‘A Liderlik Seviyesi’ ile raporlamada dünya liderleri arasındayız. Ülkemizde enerji sektöründe bugüne kadar A Liste Raporu’na giren ilk ve tek şirket olmaktan dolayı gururluyuz. Bu dereceyi kazanmamızda emekleri ile katkı sağlayan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim” dedi.

“Önemli bir başarıya imza attık”

Dünyanın en büyük çevre veri tabanına sahip CDP’ye başvuran şirketlerin her geçen yıl arttığını ifade eden Ömer Fatih Keha, “Bu yıl 18 bin 700’den fazla şirket CDP’ye süreçlerinin değerlendirmesi için başvurdu. Aydem Yenilenebilir Enerji olarak, yaptığımız raporlamalar sayesinde Su Güvenliği Programı’nda ‘A Liderlik Seviyesi’ ve İklim Değişikliği Programı’nda ‘A- Liderlik Seviyesi’ derecesini aldık. Elde ettiğimiz yüksek puanlama ile CDP A Listesi’ne giren sayılı küresel şirketler arasında yer alarak önemli bir başarıya imza attık. A alan şirketler, iklim değişikliği, ormanlar veya su güvenliği konularında açıklama ve performans konusunda en şeffaf şirketler arasında yer alsalar da çevre yolculuklarının sonuna gelmiş değiller. Bu bir yolculuk biz de sürdürülebilirlik bilincimiz ile bu yolculukta yer almaya ve öncü olmaya özen göstereceğiz” diye konuştu.

CDP ise iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmek üzere çalışıyor. Kar amacı gütmeyen Londra merkezli uluslararası bir kuruluş olan CDP, halka açık şirketlerin doğal kaynakları ve doğal sermayeyi nasıl kullanıldıklarını, faaliyetleriyle sınırlı kaynakların yeniden üretimini nasıl etkilediklerini ve bu alandaki risklerini nasıl yönettiklerini yatırımcılara raporlamalarına aracılık ediyor.