Aydem Perakende, enerjisini iyiliğe dönüştürmeye devam ediyor

Aydem Perakende, “Hayat İçin Enerji” sloganıyla çıktığı yolda, enerjisini iyiliğe dönüştürmeye devam ediyor. Enerji sponsoru olduğu AKUT Arama Kurtarma Derneği ile birlikte 12 Kasım Afete Hazırlık Günü kapsamında dijital semineler gerçekleştirdi.

Aydem Perakende, uzun yıllardır destekçisi olduğu AKUT Arama Kurtarma Derneği ile birlikte Afete Hazırlık Günü’ne özel hem kendi çalışanlarının hem de müşterilerinin katılımıyla afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla seminerler düzenledi. 12 ile 13 Kasım’da AKUT İstanbul ve İzmir seminer ekiplerinin ortak sunumuyla gerçekleşen deprem bilinçlendirme dijital seminerleri Aydem Perakende’ye özel bir platformdan gerçekleşti. Seminerlerde deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasında dikkat edilmesi gereken ile yapılması gereken konular hakkında bilgi edinen katılımcılar, merak ettikleri soruları AKUT ekiplerine yönelterek yanıtlarını birinci ağızdan aldılar.

AKUT’un enerji sponsoru olan Aydem Perakende, 30 Ekim’de yaşanan depremin ardından derneğin koordinasyonunda hareket etmiş, bölgede ihtiyaç duyulan malzemelerin tedarikinde destek olmuştu. AKUT İzmir Takım Lideri Ramazan Ergut ve AKUT ekipleri, derneğe verilen destek için Aydem Perakende ekibini teşekkür ziyaretinde bulundu. Teşekkür plaketini Aydem Perakende adına Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Gülin Sontuna aldı.