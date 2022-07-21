Aydem Enerji SEÇ ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörlüğüne Cem Çelebi atandı

Türkiye’nin en büyük entegre enerji şirketlerinden Aydem Enerji, yönetim kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Aydem Enerji’nin SEÇ ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Cem Çelebi oldu.

Enerji üretimi, dağıtımı ve perakende alanlarında faaliyet gösteren, Türkiye’nin en büyük enerji şirketlerinden Aydem Enerji, sürdürülebilirlik konusundaki odağını derinleştiriyor. Bu çerçevede Aydem Enerji’nin SEÇ (Sağlık, Emniyet, Çevre) ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörlüğü pozisyonuna Cem Çelebi getirildi. Çelebi, Holding ve tüm şirketlerinde gerçekleşen faaliyetlerin çevresel, toplumsal etkilerinin sürdürülebilirlik yaklaşımı ile yürütülmesinden, iş sağlığı, güvenliği ve çevre mevzuatlarına uyumluluğundan sorumlu olacak.

Cem Çelebi, San Diego Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Endüstri Hijyeni Bölümü’nde tamamladı. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) üstüne doktorası bulunan Çelebi, HSE Yönetim Sistemleri, TKY Baş Denetçiliği, Petrol, HSE Denetimi ve İşyeri Güvenliği konularında uzmanlaştı. Kariyerine Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde Uluslararası İlişkiler Uzmanı olarak başladı; 2000-2002 yıllarında Streicher-Haustadt-Timmerman firmasında çalıştı. 2002-2009 yılları arasında Tekfen İnşaat bünyesinde SEÇ Müdürü görevini yürüten Çelebi sırasıyla; Saipem, Petrofac, Abu Dhabi National Chemicals Company, Sembol Construction firmalarında yer aldı. Çelebi son olarak, 2019-2022 döneminde Saipem’de SEÇ ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Müdürü olarak çalıştı.