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Aydem Enerji, 10 grup şirketiyle Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’nde

Aydem Enerji, Great Place to Work® Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’ne 10 şirketiyle birden girdi. Geçtiğimiz yıl listede 8 şirketiyle yer alan Aydem Enerji, bu yıl 10 iştirakiyle kendine ait olan “en fazla şirketi ile listede yer alan grup olma” rekorunu da kırmış oldu.

DENİZLİ 31.03.2022, 12:36
Aydem Enerji, 10 grup şirketiyle Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’nde

Aydem Enerji, Great Place to Work® Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’ne 10 şirketiyle birden girdi. Geçtiğimiz yıl listede 8 şirketiyle yer alan Aydem Enerji, bu yıl 10 iştirakiyle kendine ait olan “en fazla şirketi ile listede yer alan grup olma” rekorunu da kırmış oldu.

Türkiye enerji sektörünün lider oyuncuları arasında yer alan Aydem Enerji, çalışan odaklı yönetim anlayışı ve yüksek kurum kültürü alanında gösterdiği performansı ile bir ilke imza attı. Aydem Enerji, Great Place to Work® Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’ne, 10 şirketiyle birden giren ilk grup olmayı başardı. Geçtiğimiz yıl listede, 8 iştirakiyle yer alan Aydem Enerji, böylelikle 2022’de kendi rekorunu da kırdı. Elektrik enerjisi üretim, dağıtım ve perakendeciliği alanlarında 40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Aydem Enerji, global ölçekte hizmet veren Great Place to Work® Enstitüsü tarafından, 2021 Aralık ayında da çalışanlarının değerlendirmeleri ile 13 grup şirketiyle ‘Harika Bir İş Yeri’ seçilmeye hak kazanmıştı.

“Motivasyon kaynağımız, çalışanlarımızın memnuniyeti”

Aydem Enerji olarak iki yıl üst üste rekorlar kırarak Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’ne girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aydem Enerji İnsan Kaynakları Grup Direktörü Fatih İslamoğlu şöyle konuştu; “İş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda hizmet veren Great Place to Work® Enstitüsü’nün yürüttüğü programda, hem çalışanlarımızın hem de bağımsız kuruluşların değerlendirmeleri sonucu, 10 şirketimizle Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’ne girmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Çatı şirketimiz Aydem Holding ve bünyesindeki Aydem Yenilenebilir Enerji, Aydem Perakende, Çates, GDZ Enerji Yatırımları, Elsan, Entek, Extranet, Yatağan, Yeni Filo olmak üzere 10 şirketimizle elde ettiğimiz bu başarı, bizlere gelecek için büyük bir motivasyon sağlıyor.”

“Başarının ardında, çalışana dokunan uygulamalar yer alıyor”

Fatih İslamoğlu, bu başarının ardında 2019 yılından bu yana devam eden kültürel dönüşüm projeleri ve çalışana dokunan uygulamaların yer aldığını vurgulayarak, şöyle devam etti; “Çalışanı merkeze alan bakış açımızla önceliğimiz her zaman ‘insan’ oldu. Mutlu bir iş yeri sağlamak için insan kaynakları departmanı olarak; ‘Duyarlılık’, ‘Dinamiklik’ ve ‘Hayata Dokunmak’ değerlerimiz üzerine inşa edilen kurum kültürümüzün ışığında, yeni stratejilerimizi tasarlamaya devam ediyoruz. Yapılanmamızı Mükemmeliyet Merkezi kurgusu ile yeni baştan dizayn ettik. Yetenek, Gelişim, Ücret, Yan Haklar başlıklarında iş geliştirme projelerini hayata geçirdik. Organizasyonel Sağlık Endeksi anketi ile belirlediğimiz gelişim alanlarımızın üzerine çalıştık, bu alanlara özel projeler geliştirdik. Bunları yaparken gelecekle ilgili vizyonumuzu da ortaya koyuyoruz. İşe alım sürecimizi yönetirken, iş birimlerini, acil ihtiyaçlarının ötesine bakmaya ve daha büyük bir organizasyonun gelecekte başarılı olması için hangi becerilere sahip olması gerektiğini düşünmeye teşvik ediyoruz. İnsan Kaynakları Planlama Sistemimizi, Performans Yönetim Sistemimizi, Aydem Akademimizi bu bakış açısıyla geliştiriyoruz.”

Kapsayıcılık ve çeşitlilik projelerini de merkezlerine aldıklarını anlatan İslamoğlu, şunları kaydetti; “Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında dönüşüm projelerini hayata geçirdiğimiz “Aydem Eşit Hayat” inisiyatifimizle grup şirketlerimizdeki kültürün, organizasyonun, eğitimlerin, fiziki şartların, işe alım süreçlerinin ve prosedürlerin dönüşümü için çalışıyoruz. Yakın zamanda Aydem Enerji ve grup şirketleri olarak Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (Women’s Empowerment Principles-WEPs) imzacıları arasına girmeye hak kazandık. Grubumuzda her kademede kadın çalışan temsiliyetini artırma hedefiyle, yeni işe alımlarla yıl sonuna kadar kadın çalışan oranımızı yüzde 30’a çıkarmayı planlıyoruz. Bu oranı, eşit temsiliyet düzeyine getirmeyi hedefliyoruz.”

“2022 yılında insan kaynağımızı yüzde 10 büyüteceğiz”

Aydem Enerji olarak, istihdam oranlarına da dikkat çeken İslamoğlu, “Geçtiğimiz sene bin 540 yeni yeteneği grubumuza kazandırdık. 2022 yılında da insan kaynağımızı yüzde 10 büyüterek çalışanlarımız için mutlu bir iş yeri sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

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