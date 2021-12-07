Ayda 210 ton tıbbi atığı evsel atığa dönüştürüyor

Türkiye’nin en modern ve donanımlı tesisleri arasında gösterilen ve 2011 yılında faaliyetine başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi, kapasitesini 4 kat artırarak ayda 210 ton tıbbi atığın sterilizasyon ve bertaraf işlemini gerçekleştiriyor. 700 noktadan alınan tıbbi atıklar, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden bertaraf ediliyor.

Türkiye’nin En Çevreci, En Temiz ve En Sağlıklı Kenti unvanı bulunan, çevre ve su yönetimi projeleriyle de Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda Dünya 2’ncilği kazanan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 10 yıldır hizmet veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’nin kapasitesini yaklaşık 4 kat artırdı. Tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önüne geçmek için 2011 yılında hizmete alınan Denizli Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi, kent nüfusunun artması, Denizli ve sağlık sektörünün gelişmesi ve gelişen teknolojiyle birlikte modern makineler ile yenilendi. Modernize edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi saatte 350 kilogram olan tıbbi atık sterilizasyon kapasitesini yaklaşık 4 kat artırarak saatte 1 kilo 200 kilograma çıkardı.

Yüksek basınçlı buharla steril hale getiriliyor

Denizli genelindeki 700 noktada bulunan sağlık kuruluşlarından modern taşıma yöntemleri kullanılarak lisanslı araçlarla toplanan tıbbi atıklar, Denizli Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’nde yüksek basınçlı buhara maruz bırakılarak steril hale getiriliyor. Her ay 700 noktadan toplanan yaklaşık 210 ton tıbbi atık tesiste sterilizasyon işlemine tabi tutuluyor. Tıbbi atıkların zararsız hale getirilip getirilmediği ise kimyasal ve biyolojik indikatörler kullanılarak test ediliyor. Sterilize edilen atıklar, parçalanarak hacmi küçültülüyor ve böylece evsel çöp niteliği kazanarak düzenli depolama sahasında bertaraf ediliyor.

"Çevre ve insan sağlığı vazgeçilmezimiz"

Denizli Büyükşehir Belediyesinin tüm çalışmalarını insan ve çevre odaklı olduğunu kaydeden Başkan Osman Zolan, "Doğa ve çevreye olan duyarlılığımızdan asla taviz vermeden ve geleceğe daha yaşanabilir bir Denizli bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Tıbbi atıkların bertaraf edilmemesi halinde halk sağlığı açısından büyük riskler yaşanacağını anlatan Başkan Zolan, "İnsan sağlığı vazgeçilmezimizdir. Öncelikle yarınlarımıza daha sağlıklı, yaşanabilir ve çevreci bir kent bırakabilmek adına tüm tedbirlerimizi alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah el birliği ile şehrimizi daha güzele doğru taşımaya devam edeceğiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.