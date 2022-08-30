Ayak Tenisi Zafer Kupasında şampiyonlar ödüllerini aldı

Denizli’de 20 takımın katıldığı Ayak Tenisi Zafer Kupası yarışmalarında şampiyon belli oldu.

Denizli Gençlikspor İl Müdürlüğü, Pamukkale Belediyesi ve Denizli Ayak Tenisi İl Temsilciliği iş birliği ile düzenlenen Ayak Tenisi Zafer Kupası yarışmalarında şampiyon belli oldu. 20 Takımın katıldığı etkinlik son gün yapılan çeyrek, yarı final ve final maçları ile sona erdi. 28 Ağustos tarihinde başlayan ve 29 Ağustos 2022 tarihinde yapılan müsabakalarla sona eren 2022 yılı Denizli Ayak Tenisi Zafer Kupası ve Denizli İl Birinciliği yarışmaları Pamukkale Belediyespor takımının şampiyonluğu ile son buldu. Pamukkale Belediyespor, 2-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Kütahya Gediz’de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’nda Denizli’yi temsil edecek. Denizlispor Kınıklı Alt Yapı Tesislerinde yapılan etkinliği son gününde Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Gençlikspor İl Müdürü Ömer İlman, Denizli ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya da izledi.

Yapılan müsabakalar sonunda finalde Tercih FK’ı mağlup eden Pamukkale Belediyesi şampiyon olurken, Tercih FK ikinci, Üçyüz Gayrimenkul üçüncü oldu. Şampiyon olan Pamukkale Belediyespor’un kupasını Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ikinci olan Tercih FK’nın kupa ve madalyalarını Denizli Gençlikspor il Müdürü Ömer İlman, Üçüncü olan Üçyüz Gayrimenkul’ün ödül ve kupasını Denizli ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya verdi.

“Zafer Kupası’nda şampiyonluk yaşadığımız için mutluyuz”

Şampiyon olan Pamukkale Belediyesi futbolcusu Halil Mert Güven Ayak Tenisi branşına 2020 yılında Akkonak sahasında başladıklarını belirterek, “Ardından 2021 yılında Denizli’de birinci olduk. Sonra yine Denizli’de düzenlenen Türkiye şampiyonasında ikinci olduk. Sonra u21 yaş kategorisinde milli takıma çağrıldık ve orada Avrupa üçüncülüğünü yaşadık. Bu günde 30 Ağustos nedeniyle düzenlenen Zafer Kupası’nda şampiyonluk yaşadığımız için mutluyuz. İnşallah Kütahya’da yapılacak Türkiye şampiyonasında da iyi bir derece alarak gelmek istiyoruz” dedi.

“Güçlü takımlar katıldı ve çekişmeli maçlar oldu”

Zafer Kupasını ikincilikle tamamlayan Tercih FK takımı futbolcusu Murat Demirtaş da “Bu kadar güzel bir organizasyonu gerçekleştirdikleri için emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyoruz. Güçlü takımlar katıldı ve çekişmeli maçlar oldu. Bizde bu anlamlı kupada ikinci olduk mutluyuz. Arkadaşlarımın ayağına sağlık. Şampiyon olan takıma Türkiye Şampiyonasında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.