Ayağı kırılınca mahsur kalan flamingo için seferber oldular

Denizli’nin Çardak ilçesinde bulunan Acıgöl’de, ayağı kırılınca mahsur kalan plamingo, doğaseverler tarafından kurtarıldı.

Halk arasında ‘Allı Turna’ olarak da bilinen bir flamingo, Acıgöl’de ayağı kırık bir halde göl kenarında dolaşırken doğasever Engin Tekeli ve Nizamettin Yalçın tarafından fark edildi. Flamingonun yanına yaklaşan ikili, ayağının kırık olduğunu anladı. Engin Tekeli, hızlı bir hamle ile soğuk suya girdi ve flamingoyu yakalamayı başardı.

Yaralı kuşu sudan çıkararak ölmekten kurtaran Engin Tekeli ve Nizamettin Yalçın, Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine hemen Abdullah Emre ve Mustafa Pehlivan isimli uzman görevliler sevk edildi. Yaralı flamingo alınarak hemen tedavisine başlanıldı. Veteriner hekim kontrolünde tedavi altına alınan flamingonun bir süre daha tedavisine devam edileceği öğrenildi.

Doğasever Engin Tekeli, daha önce de yine Acıgöl’ün farklı bir noktasında bir başka flamingonun hayatını kurtarmıştı.