AXA Sigorta, Denizli ve Muğla acenteleri ile bir araya geldi

Düzenli olarak gerçekleştirdiği bölgesel acente ziyaretleriyle sektörün nabzını tutan AXA Sigorta, Denizli ve Muğla’da acenteleri ve çalışanları ile toplantı gerçekleştirdi.

Küresel bilgi birikimi, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle Türkiye’de 130 yıldır sigorta sektörüne öncülük eden AXA Sigorta, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği acente ziyaretlerine devam ediyor. AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan öncülüğünde gerçekleştirilen ziyaretlerde Denizli ve Muğla acentelerinin 2021 yılına yönelik şirket ve sektör verileri görüşülüp acente yorumları alındı. Aynı zamanda, 2022 yılına dair şirket stratejileri ve ürün ve hizmet süreçlerinin gelişim hedefleri üzerine konuşuldu.

Türkiye ölçeğinde 2 bin 600’den fazla acentesi bulunan sigorta şirketi, Denizli ve Muğla’daki toplam 68 acentesi ile bölge halkının ihtiyaçlarına hizmet ediyor. Sigorta şirketi, bölge ziyaretleri ile müşterilerinin yanı sıra; acentelerinin de çözüm ortağı olmayı, sektörün sürdürülebilirliğine ve acentelerinin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Şirket; bölge ziyaretlerinden aldığı geri dönüşler doğrultusunda acentelerin etkin ve verimli çalışması için gerekli önlemleri hayata geçirmeyi planlıyor.

Ege Bölgesi’ndeki ziyaretlerini değerlendiren AXA Sigorta, Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan şöyle konuştu:

“Türkiye ölçeğinde 2 bin 600’den fazla acente, bini aşkın AXA çalışanıyla, 130 yıldır sektöre yön veriyoruz. Geniş ölçekli hizmet ağımızda, müşteri beklentilerine hızlı bir şekilde yanıt vermek için bölgesel karar mekanizmalarının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla 2018’den beri ‘Güçlü Bölge Güçlü Acente’ stratejisiyle hareket ediyoruz. Böylece müşteri memnuniyeti ve acente bağlılığını maksimize etmeyi hedefliyoruz. Bu strateji kapsamında bölgesel ziyaretler gerçekleştirerek acentelerimizle ve bölge çalışanlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. 2022’nin ilk ziyaretlerinden birini ise Ege Bölge Müdürlüğümüze bağlı Denizli ve Muğla’da gerçekleştirdik. Denizli, Fethiye ve Marmaris özellikle tamamlayıcı sağlık ve konut branşlarında önemli bir hacme sahip bölgelerimiz arasında. Sigortalılarımızın ve acentelerimizin tüm ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmak amacıyla acentelerimizle oldukça verimli bir toplantı geçirdik. Onlardan aldığımız geri bildirimler ışığında, hizmetlerimizi geliştirmeye ve sektöre yön vermeye devam edeceğiz.”