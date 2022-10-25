Avcıların vurduğu turnaya mahalleli sahip çıktı

Denizli’nin Çal ilçesinde avcılar tarafından yaralanmış, nesli tükenmek üzere olan göçmen turna kuşu bulundu. Kanadında saçma yarası, ayağında kırık olan kuşa, mahalle sakinleri sahip çıktı.

Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi’nde yaşayan 85 yaşındaki Ahmet Atabay, tarlalarına gezmeye gitti. Ağaçlık bölgenin yakınlarında yaralı kuşu fark eden Atabay, kuşu yakalayarak evine getirdi. Kuşun üzerinde ilk incelemeyi yapan Ahmet Atabay, yaralı kuşun turna Kuşu olduğunu, kanadından yaralı olduğunu ve ayağının da kırık olduğunu gördü. Yaralı turna kuşuna yem ve su veren Atabay, Tarım Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine de haber verdi. Karapınar Mahallesi’ne gelen ekipler tedavi edilmek üzere yaralı turna kuşunu Atabay’dan teslim alarak Denizli’ye getirdi.

Leyleğe benzeyen turna kuşunun avcılar tarafından yaralandığını tahmin ettiğini anlatan Atabay, “Tarlalarıma gezmek için yola çıktım. Mahallenin yakınlarındaki tarlalarıma ulaşmak için ağaçlık bir bölgeden geçiyordum. Yerde kanat çırpan kuşu gördüm. Önce leylek zannettim. Kuşun yanına kadar gittim. Yaralı olduğu için çok kaçamadı yakalayıp evime getirdim. İnternetten kuşun nesli tükenmek üzere olan turna kuşu olduğunu öğrendim. Kuş üzerinde basit bir inceleme yaptım. Kuşun kanadında saçma izleri vardı. Bir ayağı da kırıktı. Galiba avcılar kuşu yaralamış, yaralı olarak bizim mahalleye kadar uçup gelmiş. Kuşa yem su verdim. Ekipleri aradım. Gelip kuşu benden teslim aldılar. Tedavi edip tekrar doğaya salacaklarmış. Çok güzel gösterişli bir kuştu. İnşallah biran önce tedavisi biter ve ait olduğu yere doğaya geri döner” dedi.