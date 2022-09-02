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Avcı can dostunu köpeğini kalp masajı yaparak hayata döndürdü
Denizli’nin Çivril ilçesinde aracın kasasında köpeğinin ipin dolanması sonucu asılı kaldığını gören avcı, yaptığı kalp masajı sonrası öldü sanılan can dostunu hayata döndürdü.
DENİZLİ 02.09.2022, 10:50
Denizli’nin Çivril ilçesinde aracın kasasında köpeğinin ipin dolanması sonucu asılı kaldığını gören avcı, yaptığı kalp masajı sonrası öldü sanılan can dostunu hayata döndürdü.
Çivril ilçesine bağlı Yamanlar Mahallesinde meydana gelen olayda; domuz avlamak için yola çıkan avcılar, izlere rastlaması ardından araçtan indi. Bu esnada aracın kasa kısmında bulunan av köpeği, aşağıya atlamaya çalıştığı sırada tasmasının ipi boyuna takılarak asılı kaldı. Bir süre sonra avcılar köpeğin asılı ve hareketsiz durduğunu fark etti. Apar topar aşağıya indirilen köpeğe avcılardan Selçuk Poslu kalp masajı yapmaya başladı. Yapılan müdahale sonrası nefessiz kalan av köpeği tekrar kendine geldi.
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