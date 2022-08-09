Av sezonu açılıyor

Ülke genelinde olduğu gibi Denizli’de de av sezonu 20 Ağustos 2022 tarihinde açılıyor.

Av sezonunun yaklaşmasıyla beraber Merkez Av Komisyonu, avlanma usul ve esaslarını belirledi. Buna göre avlanmanın tüm bölgelerde aynı gün 20 Ağustos 2022 tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacağı belirtildi. Alınan karar uyarınca Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde av yapılabileceği ve yaban domuzu avı ilave olarak Salı günü de olabileceği ifade edildi.

Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmalarının gerektiği belirtildi.