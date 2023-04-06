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Atletizm heyecanı Denizli’de yaşanacak
OKUL SPORLARI ATLETİZM GENÇLER GRUP MÜSABAKALARI 08-09 NİSAN TARİHLERİNDE DENİZLİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ALBAYRAK OLİMPİK ATLETİZM SAHASINDA YAPILACAK ŞAMPİYONADA 14 FARKLI İLDEN 24 TAKIM 550 SPORCU PİSTE ÇIKACAK.
DENİZLİ 06.04.2023, 09:55
Okul Sporları Atletizm Gençler Grup Müsabakaları Denizli’nin ev sahipliğinde yapılacak. Büyükşehir Belediye Albayrak Olimpik Atletizm Sahasında yapılacak şampiyonada 14 farklı ilden 24 takım 550 sporcu piste çıkacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. Bu yarışmalar çerçevesinde 8-9 Nisan tarihlerinde Atletizm Gençler A-B Grup Müsabakaları Denizli’nin ev sahipliğinde yapılacak.
550 sporcu piste çıkacak
Denizli’de organize edilecek yarışlarda, bulundukları illerde başarılı olan 24 okul takımından 550 sporcu Büyükşehir Belediye Albayrak Olimpik Atletizm Sahasında piste çıkacak. Grupların sonunda dereceye girecek sporcular yarı finale yükselecek.