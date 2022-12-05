Atıl hale gelen futbol sahası yeniden hizmete kazandırılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Denizli’de tesisleşme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak modernizasyon çalışmalarına başlanan Başkarcı Stadı, yenilik çalışmaları sonrasında yeniden hizmete kazandırılacak.

Denizli’de tesisleşme hamleleri devam ediyor. İl Merkezi ve ilçelerde yapılan spor yatırımları ile adeta spor devrimi yaşanıyor. Yüksek kalite standartlarında yurtlar, Gençlik Merkezleri, Spor Salonları yapılırken bir yandan da statlarda modernizasyon çalışmaları şehrin her köşesinde devam ediyor. Son olarak modernizasyon çalışmalarına başlanan Başkarcı Stadı yapılan değişikliklerle yeniden doğacak. Daha önce doğal çim olan zemin, FİFA standartlarında sentetik zemin ile kaplanacak. 4’lü soyunma odası ve seyirciler için tribün ve lavabolar da modernizasyon çalışmalarının içinde. Yapılan çalışmalar sonrası yepyeni bir yüze kavuşacak olan Başkarcı Stadı birçok müsabakaya ev sahipliği yapacak. Başkarcı Stadının Gençlik Haftasına kullanıma açılması planlandığı bildirildi.

‘‘Tesisleşme olmazsa olmazımız’’

Atılan imzaların ardından çalışmalara başlanan Başkarcı Stadı ve devam eden tesis yatırımları hakkında açıklama yapan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, sporda başarının disiplinli bir çalışmayla ve çalışmaların yapılabileceği modern tesislerle geleceğini ifade etti. Merkez ve İlçelerde yatırımların devam ettiğini dile getiren İlman, sanayide marka kent olan Denizli’yi sporda marka kent yapmak için, tesisleşme hamlelerinin büyük katma değer olacağını sözlerine ekledi.