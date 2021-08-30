Atık taşıma aracından litrelerce kaçak akaryakıt çıktı

Denizli’de durumundan şüphelenilerek durdurulan atık taşıma aracından binlerce litre kaçak akaryakıt çıktı.

Denizli’de uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan atık taşıma aracında polis ekipleri arama yaptı. Herhangi resmi taşıma evrakı bulunmayan araçta yapılana arama sırasında 7 bin 535 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Araçta bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı.