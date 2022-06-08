Atık malzemeler öğrencilerin ellerinde ikinci bir hayata kavuştu

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de Merkezefendi Naile Mehmet Ali Uyanık Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından atıl malzemelerden yapılmış eserlerin yer aldığı sergi beğeni topladı.

Denizli’de Merkezefendi Naile Mehmet Ali Uyanık Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan “Dönüştürülebilir Sanat- Geri Dönüşüm” sergisinin açılışını, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptı.

Çevre bilincinin sanatla iç içe geçtiği eserlerin önemini vurgulayan Müdür Ekici, konuşmasında; “Atıkların sürdürülebilir bir çevre için geri dönüşüme kazandırılması bilinciyle beraber doğayı koruma konusunda öğrencilerimizin hassasiyetlerinin artırılmasına katkı sağlayacak bir sergi açılışındayız.

Sıfır atık bilinciyle oluşturulmuş mekânların sayısını tüm okullarımızda yaygınlaştırıyoruz. Bakanlığımızın gösterdiği hızlı reaksiyona aynı hızla adapte olarak tüm eğitim kademelerinde çevreci fikirleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Mehmet Ali Uyanık Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerimiz de farkındalık düzeylerini hazırladıkları bu sergi ile taçlandırdılar. Emeği geçen kıymetli idarecilerimiz, değerli öğretmenlerimiz, öğrenci ve velilerimize içtenlikle teşekkür ediyorum.” dedi.

Dönüştürülebilir Sanat- Geri Dönüşüm Sergisi; okul müdürlüğünün koordinatörlüğünde, görsel sanatlar öğretmenlerinin rehberliğinde öğrencilerin hazırlamış olduğu ‘Dönüştürülebilir Sanat’ üretimlerinden ve yine biyoloji öğretmenlerinin rehberliğinde öğrencilerin hazırlamış olduğu ‘Geri Dönüşüm’ eserlerinden oluşuyor.

Açılışın ardından Müdür Ekici, sergiyi gezerek tek tek tüm öğrencilerden eserler ve yapım süreçleri hakkında bilgiler aldı.